Amici 23, Matthew e i motivi dell’addio: “Ho perso una persona cara. E dopo la decisione di Mew, non me la sono sentita di continuare”

Dopo il video condiviso sui social da Mew, anche Matthew, ormai ex allievo di Amici 23, ha svelato le motivazioni alla base della sua decisione di lasciare il talent show di Maria De Filippi.

Matthew, sostanzialmente, ha vissuto l’esperienza di Amici durante un periodo nel quale ha dovuto affrontare la perdita di una persona cara. Dopo la decisione della sua fidanzata Mew, che ha lasciato la scuola a causa della depressione di cui soffre, per il cantante è diventato ancora più difficile proseguire l’avventura ad Amici.

Prima di parlarne, Matthew ha ripercorso velocemente la sua esperienza ad Amici, sottolineandone i lati positivi e ringraziando Maria De Filippi:

Entrare all’interno della scuola mi ha permesso di vedermi proiettato nel futuro che ho sempre desiderato, di farmi conoscere persone che hanno lasciato un segno indelebile in me e di maturare a livello artistico e caratteriale. È un percorso fatto di alti e bassi che mi ha fatto capire dove potermi migliorare e soprattutto che mostrare i propri sentimenti, specialmente in un artista, è la cosa più giusta da fare. Contare fino a 10, se non addirittura fino a mille nel mio caso, è quello che mi ha insegnato Maria, a cui voglio mandare un abbraccio perché ha sempre voluto che emergesse la parte migliore di me.

Successivamente, sono arrivate le difficoltà dovute al precitato motivo e il cantante ha ammesso di aver faticato a trovare un equilibrio:

Comprimere tutti gli avvenimenti e i sentimenti che mi hanno travolto, specialmente durante la perdita di una persona a me cara, nonostante io abbia cercato di nasconderlo, mi ha destabilizzato non poco. Innamorarmi di Mew è stato inaspettato ed un regalo per me. Mi ha aiutato davvero tanto durante il percorso e grazie a lei sono convinto che due anime non si incontrano mai per caso e che il nostro destino fosse proprio ad Amici. Dopo tutto quello che ho dovuto affrontare e dopo la decisione presa da Mew, non me la sono più sentita di continuare il percorso. Penso che il proprio benessere e quello delle persone che si amano abbia un valore inestimabile e che vada custodito a tutti i costi.

Matthew ha chiuso il video-messaggio, promettendo di pubblicare nuova musica, dopo i singoli Fammi e Ombre, presentati ad Amici:

In tutto ciò non voglio dirvi che questa è la fine, anzi è un nuovo inizio. Non vedo l’ora di sprigionare tutto quello che ho dentro all’interno della musica e nuove canzoni che arriveranno. Un abbraccio e a presto.