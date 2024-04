Durante il daytime di Amici 23, andato in onda ieri, i telespettatori del talent show di Maria De Filippi hanno scoperto che Gaia, infortunatasi ad un ginocchio durante le prove di una coreografia, deve osservare un periodo di riposo pari a tre settimane.

Inizialmente costretta al ritiro e a ripresentarsi alla prossima edizione, Gaia ha ricevuto una proposta alternativa dal suo insegnante, Raimondo Todaro, ossia farsi sostituire da un’altra ballerina durante il periodo di riposo (correndo, però, anche il rischio di farsi eliminare in caso di eliminazione della sua sostituta). Gaia ha deciso di accettare questa proposta, causando il forte disappunto di molti allievi, come abbiamo visto nel daytime odierno di Amici, andato in onda su Canale 5.

I ballerini Marisol, Dustin e Sofia e i cantanti Mida e Sarah sono stati gli allievi che si sono opposti maggiormente a questa soluzione di Raimondo Todaro. Anna Pettinelli, l’insegnante che condivide la squadra con Todaro, ha accusato i ragazzi di scarsa empatia, giusto per usare un eufemismo, raccogliendo i propri pensieri in una lettera al vetriolo che gli allievi hanno ascoltato dalla loro casetta.

La decisione, però, è stata presa: Gaia si farà sostituire da un’altra ballerina che abbiamo conosciuto sempre durante il daytime odierno. Si tratta di Aurora, ex concorrente della scorsa edizione di Amici, ballerina di latinoamericano. Aurora ha conosciuto le sue compagne di squadra, le cantanti Martina e Lil Jolie, e ha fatto il proprio ingresso nella casetta.

Per la cronaca, non è la prima volta che un allievo si fa sostituire per infortunio nel corso di un serale. La stessa cosa, infatti, accadde a Francesco Mariottini, durante il serale di Amici 7, sostituito per una puntata.

Amici 23: chi è Aurora, la ballerina che sostituirà Gaia al serale

Aurora Ranvestel, come già anticipato, è un’ex allieva di Amici 22, entrata nella scuola durante il quattordicesimo speciale, che però non ha preso parte alla fase serale della scorsa edizione, costretta anche lei a lasciare il programma a causa di un infortunio.

20 anni e siciliana, originaria di Bagheria, provincia di Palermo, prima di approdare ad Amici, Aurora ha vinto il campionato italiano di danza sportiva nella sua categoria, partecipando successivamente agli europei in Russia.

È un’insegnante di danza e anche un’imprenditrice.