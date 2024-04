Amici 23: Gaia, infortunata, sarà sostituita al serale per tre settimane

Ad Amici 23, Gaia ha subito un infortunio durante la prova di una coreografia e non potrà ballare per tre settimane. L’allieva verrà sostituita

Gaia, una delle allieve del serale della ventitreesima edizione di Amici, in onda ogni sabato sera su Canale 5, ha subito un infortunio ad un ginocchio durante la prova di una coreografia.

La tempestiva visita da uno specialista ha stabilito che la ballerina, unica componente della categoria danza della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, dovrà osservare un periodo di riposo della durata di tre settimane, un lasso di tempo che, per ovvi motivi, è incompatibile con il serale del talent show di Maria De Filippi.

È stata la conduttrice in prima persona a comunicare a Gaia la triste notizia che la ballerina, ovviamente, ha accolto con sconforto e lacrime. Costretta, quindi, al ritiro, Maria De Filippi le ha comunque promesso un posto nella prossima edizione di Amici , cosa che è già avvenuta nella storia di Amici in diverse occasioni (anche le cantanti Kia e Nahaze, eliminate poco prima del serale, quest’anno hanno ricevuto la medesima proposta).

Gaia, rispondendo a Maria De Filippi, ha dichiarato di sentirsi già meglio ma la conduttrice ha ribadito che non può assolutamente lasciare che si esibisca (“Non possiamo far finta di niente, ci dispiace tanto, credimi. Non ti posso più far ballare, Gaia”).

Durante il daytime di oggi, però, abbiamo assistito anche ad un altro colpo di scena. Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, infatti, hanno trovato un modo per scongiurare il ritiro di Gaia.

La proposta di Todaro, infatti, è la seguente: convocare una ballerina che danzi al posto di Gaia per il periodo in cui quest’ultima dovrà, per motivi di forza maggiore, stare ferma. Questa soluzione, però, comporta un rischio: se la sostituta di Gaia, infatti, verrà eliminata dal serale, anche Gaia dovrà, di conseguenza, lasciare la scuola.

Dopo averci pensato, Gaia ha deciso di accettare la proposta del suo insegnante e quindi la ballerina è tuttora un allieva di Amici 23 a tutti gli effetti.