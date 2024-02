Probabilmente, trattasi di una dinamica che, nella storia di Amici, il talent show di Maria De Filippi, non si era mai verificata prima.

Ayle, cantante di 20 anni, uno degli allievi di questa ventitreesima edizione ormai vicina alla fase serale, deluso dopo l’ultimo speciale pomeridiano durante il quale si è classificato penultimo nella gara di canto e ha ricevuto anche parecchie critiche da Lorella Cuccarini, ha chiesto di incontrare la produzione del programma per comunicare la sua volontà di lasciare la scuola.

Subito dopo, Ayle, che durante la sua permanenza ad Amici, ha presentato gli inediti Allergica alle Fragole e Il tuo nome, ha avuto un lungo colloquio con Anna Pettinelli che, già poco tempo fa, aveva convinto il giovane cantante a rimanere nella scuola. Non è la prima volta, infatti, che Ayle manifesta l’intenzione di andarsene dal talent show.

Davanti alla domanda definitiva di Anna Pettinelli, quindi, Ayle ha confermato la propria decisione. Nella striscia pomeridiana, andata in onda su Canale 5, abbiamo visto il cantante salutare i suoi compagni e spiegare i motivi per i quali ha optato per questa scelta.

Oltre alla delusione per il suo percorso artistico, infatti, Ayle ha ammesso una certa insofferenza alle numerose regole che i ragazzi devono rispettare:

Faccio male ad andarmene e ne sono consapevole ma ho bisogno di essere libero. Qui, ci sono troppo regole, io non sono adatto per le regole. Sarò un bambino ma per il mio carattere, per il mio modo di essere, sono andato avanti anche troppo, non è il posto per me. Ho bisogno di vivere una vita diversa da questa. Vi saluto e vi chiedo scusa per tutto.