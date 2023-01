Mercoledì 11 gennaio 2023, si è tenuta la registrazione del sedicesimo speciale pomeridiano di Amici 22, che andrà in onda domenica 15 gennaio, a partire dalle ore 14, su Canale 5.

Anche questa settimana, come di consueto, pubblichiamo l’articolo con gli spoiler di tutto quello che è accaduto durante la registrazione. Se non volete rovinarvi la sorpresa, fermatevi qui con la lettura.

Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida TV e Amici News, gli ospiti di questa puntata sono stati Deddy, Alessandro Cattelan, Federico Leli, Irma Di Paola e Garrison.

La registrazione è iniziata con Wax, Tommy Dali, Samu, Maddalena, Valeria e NDG che si sono seduti su degli sgabelli rossi in attesa di un provvedimento disciplinare. Durante la notte di Capodanno, infatti, è accaduto qualcosa di grave (che non verrà mostrato in onda) che la produzione ha scoperto solamente lo scorso 6 gennaio, dopo l’ultima registrazione. Arisa ha dichiarato che Wax è stato il principale responsabile di quanto avvenuto.

Dopo gli allievi, sono entrati in studio 6 sfidanti.

Rudy Zerbi ha deciso di eliminare direttamente Tommy Dali.

Valeria ha sfidato Cricca, eliminato durante l’ultima registrazione. Cricca ha vinto la sfida ed è rientrato nella scuola.

Samu, invece, ha sfidato un ballerino hip hop e il giudice della sfida, Francesca Bernabini, non ha saputo prendere una decisione: la sfida, quindi, avrà un seguito con una coreografia comparata.

Maddalena, Wax e NDG, infine, hanno vinto le loro rispettive sfide.

Il ritorno di Cricca, un’eccezione per quanto riguarda la storia di Amici, è stato giustificato in quanto il fatto grave di cui si è parlato in registrazione è avvenuto prima della registrazione in cui il cantante è stato eliminato (4 gennaio). Se gli insegnanti avessero scoperto quanto accaduto prima, le cose sarebbero potute andare in una maniera differente. Cricca, quindi, in via del tutto eccezionale, è stato accettato come sfidante.

Gli allievi che hanno vinto le loro sfide, per punizione, non hanno presenziato durante il resto della registrazione e sono tornati in casetta.

Rita, eliminata la scorsa settimana, invece, è tornata in studio per ricevere una borsa di studio dal New York Jersey Ballet.

Per quanto riguarda la gara di canto classica, gli allievi si sono esibiti con i loro inediti. Il giudice è stato Alessandro Cattelan. Al primo posto, si è piazzata Angelina mentre Piccolo G è risultato ultimo.

Nella gara di ballo (con Garrison, Irma Di Paola e Federico Leli giudici), invece, al primo posto troviamo Isobel mentre Eleonora è risultata ultima.

Si è esibito anche Ramon che, come sappiamo, è già al serale.

Mattia, invece, si è infortunato durante la prova di flamenco che gli era stata assegnata da Alessandra Celentano. Compito non superato per il ballerino. L’infortunio di Mattia ha scatenato una discussione tra la Celentano e Raimondo Todaro.

Anche Samuel non ha superato il compito deciso per lui sempre da Alessandra Celentano, nonostante qualche miglioramento.

Per quanto riguarda gli sponsor, la prova TIM è stata vinta da Mattia.