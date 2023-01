Mercoledì 4 gennaio 2023, si è svolta la registrazione del quindicesimo speciale pomeridiano di Amici 22, che andrà in onda domenica 8 gennaio, a partire dalle ore 14, su Canale 5.

Dopo la pausa natalizia, quindi, sono ricominciate le registrazioni di Amici, di conseguenza, anche noi di TvBlog torniamo a pubblicare l’articolo contenente gli spoiler della registrazione. Chi non vuole rovinarsi la sorpresa, ovviamente, si fermi qui con la lettura.

Stando alle anticipazioni pubblicate da SuperGuida TV e Amici News, gli ospiti di questa puntata sono stati Aka 7even, Ermal Meta, Fiorella Mannoia, Beppe Vessicchio e Rossella Brescia.

Lorella Cuccarini, che prima di Natale fece entrare nella scuola Valeria, una cantante notata ai provini, mettendo Niveo a rischio eliminazione, ha preso la sua decisione: l’insegnante vuole entrambi i cantanti nella scuola. Tutti gli insegnanti hanno votato a favore tranne Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Emanuel Lo ha proceduto con la stessa richiesta per quanto riguarda Vanessa, la ballerina che ha fatto entrare nella scuola prima delle festività natalizie, mettendo una tra Megan e Rita a rischio eliminazione. Anche la sua richiesta è stata accolta.

La ballerina notata ai provini da Raimondo Todaro, Aurora, invece, si è infortunata. Al suo posto, l’insegnante ha proposto un’altra ballerina, Eleonora, che si è esibita in studio. La procedura è stata la stessa: tutti gli insegnanti hanno votato a favore tranne Rudy Zerbi, che è stato molto polemico, e Alessandra Celentano.

Valeria, Vanessa ed Eleonora, quindi, sono diventate tre nuove allieve di Amici 22.

Amici 22: anticipazioni quindicesima puntata: il primo allievo ammesso al serale

Durante la registrazione, inoltre, si sono svolte due gare per l’accesso al serale, con giudici Ermal Meta, Fiorella Mannoia e Beppe Vessicchio per il canto e Rossella Brescia per il ballo.

La gara di canto è stata vinta da Angelina (secondo Aaron, terzo Niveo, ultima Federica), mentre la gara di ballo è stata vinta da Maddalena (secondo Ramon, terza Isobel, ultimo Samuele) ma nessuna delle due ha ottenuto la maglia del serale.

Per quanto riguarda le classifiche complessive delle gare, invece, Isobel è risultata al primo posto tra i ballerini mentre Angelina, in prima posizione tra i cantanti.

Alessandra Celentano, invece, ha deciso di dare la maglia del serale a Ramon che, quindi, è il primo allievo di Amici 22 ad accedere alla fase serale di quest’edizione. La Celentano ha anche deciso di eliminare Rita, ultima nella classifica generale dei voti assegnati in puntata.

Tornando ai cantanti, invece, Wax è risultato al primo posto nella classifica degli streaming e ha vinto anche la gara riguardante le basi prodotte da Dardust.

Rudy Zerbi, invece, ha deciso di mandare in sfida Cricca dopo aver visto che il cantante era ultimo nella classifica di Spotify. Cricca è stato eliminato e ha dovuto lasciare la scuola.

Durante la registrazione, infine, è stato annunciato l’album Full Out, che conterrà tutti gli inediti di Amici 22.