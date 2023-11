Oggi, giovedì 16 novembre 2023, sarà registrato il nono speciale pomeridiano di Amici 23.

L’appuntamento con il nono appuntamento della ventitreesima edizione del talent show di Maria De Filippi è fissato per domenica 19 novembre, a partire dalle ore 14, su Canale 5.

Grazie all’account AmiciNews e al sito Super Guida TV, vi daremo tutte le anticipazioni riguardo quello che accadrà durante la registrazione.

Amici 23: spoiler puntata 19 novembre 2023

(in aggiornamento)

Chi sono i cantanti e i ballerini di Amici 23

Ecco chi sono gli allievi di questa ventitreesima edizione di Amici:

Chiara – ballo (ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha iniziato a ballare a due anni, ispirata dalla sorella maggiore che faceva pattinaggio artistico. Dice di sé: “Quando ballo è l’unico momento in cui non penso a niente”);

Mida – canto (ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso: “Ho difficoltà a digerire le critiche”. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero);

Marisol – ballo (ha 17 anni e vive con la mamma e il papà, originario di Cuba. È stata la sorella a portarla per la prima volta a una lezione di danza quando aveva 8 anni: “Per me ballare è una valvola di sfogo, mi emoziono ogni volta”);

Elia – ballo (ha 25 anni e vive con mamma e papà nella provincia di Vicenza. Laureato in Biotecnologie Farmaceutiche, ha cominciato a studiare danza a 11 anni. Si definisce riservato ma non introverso, puntiglioso e rompiscatole);

Holden – canto (ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Determinato, notturno e un po’ introverso. Ha scritto cosi tante canzoni da non riuscire a quantificarle: “Faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”);

Sofia – ballo (ha 17 anni vive ad Ancona con i genitori. Ha iniziato a camminare e ballare contemporaneamente fino a studiarla seriamente dal primo anno del liceo. Dice di sé: “Non mi accontento mai, voglio sempre superare i miei limiti”);

Holy Francisco – canto (ha 18 anni, vive a Gela con la famiglia e il cane. Ha scritto la sua prima canzone a 14 anni. Dice di sé: “Molti si costruiscono un personaggio, io non ne sento il bisogno”);

Matthew – canto (ha 22 anni, vive a Monza con i genitori. Ha capito che voleva fare musica, guardando un chitarrista durante un concerto. Non riesce a separarsi dalla sua chitarra elettrica. Dice di sé: “Dico sempre la verità anche a costo di risultare scomodo”);

Dustin – ballo (ha 21 anni e vive in Australia con i genitori, due fratelli maggiori e la sorella gemella Page. Studente in Economia, si descrive ambizioso e vivace ma anche goffo e ingenuo. Dice: “Danzare per me significa respirare”);

Sarah – canto (ha 17 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva: “Per me cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa”);

Lil Jolie – canto (Angela ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, “è la cosa che mi mette in contatto con me stessa”);

Gaia – ballo (ha 22 anni, è di Castellammare di Stabia ma vive a Roma con le sue coinquiline. Dopo alcuni anni di pattinaggio artistico, ha deciso di dedicarsi alla danza. Dice di sé: “Credo nell’amore anche se non l’ho mai provato”);

Mew – canto (Valentina ha 23 anni e vive e lavora a Jesolo in un negozio di collezionismo. Prima vendeva gelati in spiaggia. Ha iniziato a cantare all’età di 12 anni. Piange spesso, per tante cose, quando è felice e quando è triste: “Quando sono triste di solito scrivo una canzone”);

Nicholas – ballo (ha 22 anni, vive a Genova con i genitori, la sorella gemella, un fratello e 6 gatti. Ha cominciato a ballare seriamente meno di 3 anni fa, insieme a suo fratello, durante il lockdown: “Per me ballare è un modo per tirare fuori quello che ho dentro”);

Giovanni – ballo (ha 19 anni e vive a Barletta con la famiglia. Cintura nera di karate e appassionato di macchine e motori, è stato campione italiano di danze latino americane in coppia con la sorella Ilaria. Dice: “Per me la danza è vita, non posso stare nemmeno un giorno senza ballare”);

Petit – canto (ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha lasciato una possibile carriera calcistica per dedicarsi completamente alla musica. Produce i suoi brani nella sua cameretta a tutte le ore del giorno e della notte);

Simone – ballo (ha 18 anni e vive a Roma con i genitori. Si definisce molto buono, solare, estroverso, impulsivo e permaloso. Ballare per lui significa dare un senso alle emozioni che non sa descrivere da solo: “Quando ballo mi sento a casa”);

Stella – canto (ha 17 anni e vive a Roma con i genitori, due fratelli e un cane. Socievole, estroversa, bravissima a scuola, ha la media del 9. Ha scoperto la passione per la musica quando aveva 10 anni, alle scuole medie ha suonato percussioni in un’orchestra, esperienza che l’ha formata molto);

Kumo – ballo (ha 22 anni è di Gaeta ma vive a Milano con due coinquilini. Ha iniziato a ballare hip-hop a 13 anni e nel frattempo studiava pianoforte al conservatorio. Dice di sé: “Sono competitivo con me stesso, la danza mi ha salvato la vita”);

Ayle – canto (Elia ha 19 anni e vive a Livorno. Amante dei tatuaggi, ha lavorato come barista. Si è appassionato alla musica da bambino quando, incoraggiato dalla famiglia, ha studiato batteria, violoncello e poi pianoforte. Dice: “Cantare è uno sfogo. Scrivo di cose che mi succedono realmente”).

Chi sono i professori di Amici 23?

Per la classe di canto, gli insegnanti confermati sono Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini a cui si aggiunge la ritrovata Anna Pettinelli.

Confermato, invece, il corpo docente per la sezione di ballo, il tridente Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo.