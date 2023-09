Amici 23 anticipazioni prima puntata 24 settembre 2023: gli ospiti e gli allievi ammessi

Oggi, giovedì 21 settembre 2023, è stata registrata la prima puntata di ‘Amici 23’. L’appuntamento con il kick off della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è fissato per domenica 24 settembre a partire dalle 14 su Canale 5. Grazie all’account AmiciNews ed al portale Superguidatv, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sul primo appuntamento della nuova stagione.

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Amici 23 del 24 settembre 2023?

Gli ospiti della prima puntata sono: J-Ax, Angelina, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash e Ciro Immobile, ma anche Tananai, Stash, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella, protagonisti della fiction ‘Maria Corleone’.

Gli ospiti della prima puntata sono: J-Ax, Angelina, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash e Ciro Immobile, ma anche Tananai, Stash, Francesco Arca, Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella ovvero due attori protagonisti della fiction Mediaset intitolata: Maria Corleone.#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 21, 2023

Avvistati, dietro le quinte, Cricca ed Isobel, allievi dello scorso anno. E tra il pubblico, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa.

Dietro le quinte presenti anche Cricca e Isobel.#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 21, 2023

Tra le note di colore, la De Filippi ha ricevuto da Immobile la maglia numero 9 della nazionale con il proprio nome. Annalisa, invece, ha ricevuto i complimenti per il matrimonio ed il neo marito. Tananai è corso ad abbracciare un ragazzo che non si è potuto esibire per assenza di maglie ed ha ritirato il doppio disco di platino.

Amici di Maria De Filippi Amici 23: i professori di canto e ballo dell'edizione 2023 - 24

Chi sono i professori di Amici 2023?

Per la classe di canto, confermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini a cui si è aggiunge la ritrovata Anna Pettinelli. Confermata, invece, per la sezione di ballo, il tridente Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo.

Chi sono gli allievi di Amici 23

Come riporta Superguidatv, sono stati assegnati 20 banchi.

Chiara Porchianello (amica di Giulia Stabile) – ballerina – scelta da Emanuel Lo

Mida – cantante – sogna di vincere un Grammy, voluto da Lorella Cuccarini Ha cantato un proprio inedito, ‘Vita terremoto’.

Mariasol – ballerina – 17 anni – voluta sia dalla Celentano che da Emanuel Lo. Balla sulle note di ‘Girl on fire’ di Alicia Keys

Elia – ballo – voluto da Emanuel Lo

Holden – canto – voluto da Zerbi. Ha canta un proprio inedito ‘Dimmi che non è un addio’

Holden: ovvero Joseph Carta, nonchè figlio di Paolo Carta, produttore, musicista e marito di Laura Pausini.#Amici23 — AMICI NEWS (@amicii_news) September 21, 2023

Sofia – ballo – voluta da Todaro ed Emanuel Lo, ha ballato Fallin’

Holy Francisco – canto – scelto da Anna Pettinelli. Ha cantato un brano intitolato ‘Tananai’

Matthew – canto – voluto sia da Zerbi che da Anna Pettinelli. Si è esibito sulle note di ‘Do I wanna know’ degli Artic Monkeys ed un inedito ‘Fammi’

Dustin – ballo – voluto da Alessandra Celentano ed Emanuel Lo – amico di Isobel

Sarah – canto – voluta da Lorella Cuccarini. Ha cantato ‘Touché’

Lil Jolie – canto – voluta da Zerbi. Ha cantato ‘Per un’ora d’amore e un inedito dal titolo ‘Follia’

Gaia – ballerina – voluta da Raimondo Todaro. Ha ballato su ‘Voilà’

Valentina, nome d’arte Mew, – canto – madre tedesca e padre gelataio, voluta sia dalla Pettinelli che dalla Cuccarini. Ha proposto un proprio inedito dal titolo ‘Sangue’

Kumo – ballerino – allievo di Emanuel Lo

Nicholas – ballerino – allievo di Raimondo Todaro

Francesco – nome d’arte Spacehippiez, canto, scelto dalla Cuccarini. Ha fatto ascoltare il proprio inedito dal titolo: ‘Solo, solo’

Ezio – canto

Petit – canto – voluto da Rudy Zerbi. Ha cantato ‘Brooklyn’ e ‘Tutto il resto è noia’

Simone Galluzzo – ballo – voluto da Emanuel

Stella – canto – voluta da Anna Pettinelli

Assente Mezkal. Al momento, nella scuola, non sono presenti danzatori di danza classica e latino – americano.