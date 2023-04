Amici 22 serale anticipazioni quinta puntata 15 aprile 2023 (spoiler)

Oggi, giovedì 13 aprile 2023, viene registrato il quinto appuntamento del serale di ‘Amici 22‘. La puntata, condotta, come sempre, da Maria De Filippi, andrà in onda, sabato 15 aprile 2023, in prima serata, su Canale 5. Nelle prossime ore, grazie alle fanpage del programma, saremo in grado di darvi gli spoiler ufficiali sul debutto della fase finale del talent show.

SE NON VOLETE PROSEGUIRE ROVINARVI LA SORPRESA NON PROSEGUITE LA LETTURA DEL POST

AMICI 2023 ANTICIPAZIONI QUINTA PUNTATA 15 APRILE: OSPITI ED ELIMINATI

Al momento della pubblicazione di questo articolo non sono filtrate ancora indiscrezioni sugli ospiti, i duetti, le esibizioni, le sfide dei concorrenti e l’esito delle singole partite. Appena avremo le anticipazioni, le troverete in questa sezione costantemente aggiornata. Dopo l’eliminazione della scorsa settimana, Alessio, con molta probabilità, sarà ospite della prossima puntata di ‘Verissimo’ per raccontare aspetti inediti del loro percorso all’interno della scuola e come è stato il ritorno alla vita di tutti i giorni. Dopo Pio e Amedeo, Enrico Brignano, Nuzzo e Di Biase ed Alessandro Siani chi saranno le guest star della quinta puntata del serale? Come accaduto con Annalisa, non è detto che, qualche ex concorrente possa fare capolino in trasmissione per promuovere il nuovo singolo in uscita. E soprattutto chi sarà l’eliminato/a di stasera?