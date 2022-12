Nella puntata del daily di Amici 22 di martedì 13 dicembre 2022, tra i protagonisti dei fatti extra-scolastici ci sono i ballerini Mattia e Maddalena. I due avevano trovato una certa intesa nelle scorse settimane, noi di TvBlog non a caso li abbiamo osservati e citati tra le coppie ‘shippate’ di questa edizione.

Ma cosa sta accadendo da qualche settimana a questa parte? Mattia e Maddalena hanno avuto delle incomprensioni, per questo motivo c’è stato un allontanamento da parte di entrambi. Una situazione piuttosto imbarazzante, tanto da creare uno stallo nella frequentazione. Mattia però è arrivato al punto di non sopportare più la distanza, così ha deciso di riavvicinarsi a Maddalena per parlare con lei e capire se si può trovare la chiave per uscire dalla crisi.

“Stare così, provare a stare con te e vedere che tu ti allontani, per poi incontrarti ancora è molto complicato” dice Mattia. “Stare lontano da me ti aiuta?” le chiede, ricevendo un “No“. “Non è vero che non ti considero, semplicemente non stiamo vicini come prima“, “Non stiamo più…” la corregge il ragazzo “Penso che ho provato diecimila volte ad avvicinarmi in questi giorni”

Maddalena è abbastanza confusa: “Non riesco a dirti tutto quello che penso. Ti voglio tanto bene e mi dispiace”

Mattia cerca di spronarla :”Non riesco a stare così, dimmi qualsiasi cosa ma dimmela“.

Amici 22, Maddalena a Mattia: “Vorrei scoprirti fuori da qui, ma…”

E la ragazza risponde : “Sento che c’è qualcosa di strano, che si è rotto. Cose che mi fanno capire che qualcosa non sta più andando bene. Voglio capirmi un po’ da sola, stare da sola e senza nessun tipo di influenza sentimentale perché sento che in questo percorso qua dentro siamo arrivati ad un certo punto. Devo avere la concentrazione per quello che ci sarà adesso. Io sono interessata alla persona che sei, vorrei scoprirti fuori da qui. Siamo ancora troppo piccoli, forse non riusciamo a gestire qualcosa che probabilmente è più grande di noi” (QUI IL VIDEO).

Maddalena vorrebbe continuare ad essere una delle “persone speciali” di Mattia e non vuole nemmeno rompere il rapporto creato con il ballerino. Lui l’abbraccia e piange, Maddalena prova a spiegargli che la situazione potrebbe essere molto complicata da gestire se lui reagisce in questa maniera: “Per me è realmente difficile dirti queste cose“.

Una scelta difficile per Maddalena e Mattia… #Amici22 pic.twitter.com/kvFtuFBAfw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 13, 2022

I due ballerini si abbracciano, si coccolano e si salutano come se volessero mettere la parola fine alla relazione, ma si stuzzicano come se non volessero escludere riprovarci.