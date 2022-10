Amici 22: le coppie e le possibili ship di questa ultima stagione

Chi guarda Amici, tradizionalmente, è interessato/a alla crescita artistica e personale degli/le aspiranti cantanti e ballerini/e. Di chi vive la passione per il canto ed il ballo sperando che, un giorno non troppo lontano, possa diventare una vera e propria passione. Tra una sfida e l’altra, però, i telespettatori si fanno catturare dalle relazioni extrascolastiche degli allievi. Le storie d’amore tra giovani innamorati, in stile Grande Fratello’, sono l’energia vitale del daytime, fonte di benessere per i fedelissimi del programma.

Amici 22: le anticipazioni della sesta puntata del 23 ottobre 2022 (Spoiler)

A differenza degli scorsi anni, però, a due mesi dall’inizio delle lezioni, faticano a nascere le coppie. A rompere il ghiaccio, però, ci hanno pensato appena sette giorni fa, Niveo e Rita che, dopo essersi stuzzicati a dovere, si sono abbandonati, nel cuore della notte, a teneri baci.

Rita e Niveo sempre più vicini 😍 #Amici22 pic.twitter.com/ggLRzLaWWZ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2022

A spegnere gli entusiasmi sul nascere ci ha pensato, poco dopo, la maestra Alessandro Celentano preoccupata che la propria danzatrice possa farsi distrarre dal giovane cantautore:

Per la maestra Celentano è molto importante che Rita superi i suoi problemi di espressività e non usa mezzi termini con lei! #Amici22 pic.twitter.com/Zdx0cfGhWf — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 13, 2022

Io ti vedo sempre sdraiata sul letto con Niveo. Non dico che non devi socializzare, però neanche vederti sempre così.

Dalle anticipazioni sulla prossima puntata domenicale, invece, apprendiamo che è stato mostrato un video che prova, in maniera non troppo velata, a delineare simpatie e le probabili ship che, nei prossimi mesi, potrebbero svilupparsi all’interno del talent show di Maria De Filippi. Tra i protagonisti indiscussi, sicuramente Mattia e Maddalena che i fan vedono molto bene insieme. Se son rose fioriranno…

Per quanto riguarda Mattia.

Lui non balla con Maddalena, lui balla con Megan e li abbiamo un bacio SCENICO.

Maria allora dice: “e questo qui?”

E parte il filmato di lui e Maddy che si baciano realmente, considerati quindi una coppia. #Amici22 — AMICI NEWS (@amicii_news) October 19, 2022

Chi colpirà la prossima freccia di Cupido?