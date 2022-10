Mercoledì 12 ottobre, si è tenuta la registrazione del quinto speciale pomeridiano di Amici 22 che andrà in onda domenica 16 ottobre 2022, alle ore 14, su Canale 5.

Anche questa settimana, quindi, vi proponiamo l’articolo contenente gli spoiler di quanto accaduto durante la registrazione. Se non volete rovinarvi la sorpresa, interrompete qui la lettura.

Gli ospiti di questa registrazione sono stati Tananai, Loredana Bertè e Michele Bravi.

Loredana Bertè ha ricoperto il ruolo di giudice nella gara delle cover tra i cantanti. Gli ultimi in classifica sono risultati Piccolo G e Wax che hanno ora la maglia a rischio. Il vincitore della gara, invece, è stato Aaron. NDG si è classificato al secondo posto mentre Federica ha conquistato la terza posizione.

Piccolo G è stato rimproverato da Rudy Zerbi perché, stando a quest’ultimo, il cantante pretende di scegliere da solo le cover da eseguire. Wax, invece, non ha preso bene l’ultimo posto e ha faticato a rimanere fermo al proprio posto durante l’intervento di Loredana Bertè.

Per quanto riguarda i ballerini, Asia ha perso la sfida contro Claudia per decisione di Raimondo Todaro. Per questo motivo, l’insegnante ha ricevuto le critiche dei suoi colleghi.

Asia, però, è rimasta nella casetta di Amici e il suo futuro nella scuola verrà deciso dal pubblico tramite televoto, con un banco direttamente assegnato dai telespettatori. Se Asia rimarrà nella scuola di Amici, non sarà più un’allieva di Raimondo Todaro ma verrà seguita dai ballerini professionisti del programma, Elena D’Amario e Francesco Porcelluzzi.

In futuro, altri sfidanti potranno ambire al banco del pubblico e sfidare Asia. La decisione spetterà sempre ai telespettatori.

Nella gara di ballo giudicata da Jacopo Tussi, invece, il voto più alto è stato ottenuto da Ramon mentre il voto più basso è stato preso da Gianmarco. La decisione riguardante quest’ultimo verrà presa da Alessandra Celentano.

Per quanto riguarda le sfide, Niveo ha vinto la propria sfida, giudicata da Carlo Di Francesco che ha ricoperto il ruolo di giudice anche nella sfida di Tommy Dali, vinta da quest’ultimo.

Rudy Zerbi, però, ha deciso di tenere ancora sospesa la maglia di Tommy Dali, lasciando la decisione definitiva a Michele Bravi. Tommy Dali ha eseguito Il diario degli errori, conquistando Michele Bravi che ha così riconsegnato la maglia di Amici al cantante.

Alla gara di improvvisazione giudicata da Elena D’Amario, hanno preso parte Samu, Maddalena e Ludovica, per decisione dei loro compagni. Il migliore della gara è stato Samu che ha vinto la possibilità di esibirsi all’Olimpico con la Parsons Dance Company.

Samuel e Maddalena hanno superato i compiti rispettivamente assegnati loro da Alessandra Celentano. L’insegnante ha anche rimproverato Rita, avvertendola che le sospenderà la maglia se non risolverà le sue insicurezze.

La gara degli inediti, infine, giudicata da Merk di Merk & Kremont, è stata vinta da NDG.