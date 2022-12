Giovedì 1 dicembre, si è tenuta la registrazione dello speciale pomeridiano di Amici 22 che andrà in onda domenica 4 dicembre, alle ore 14, su Canale 5. TvBlog anche questa settimana, vi rende conto di quanto vedrete con gli spoiler di tutto ciò che è accaduto durante la registrazione. Attenzione però! Se non volete rovinarvi le sorprese e dunque godervi l’appuntamento con il talent show condotto da Maria de Filippi, vi consigliamo vivamente – come sempre – di interrompere qui la lettura.

Stando a quanto pubblicato da SuperGuida TV e Amici News, gli ospiti del prossimo speciale pomeridiano di Amici 22 saranno i tre ragazzi de Il volo che hanno cantato il brano So this is Christmas. Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone saranno anche giudici della prova di canto.

Il caso delle mancate pulizie in casetta giunge al termine, gli strascichi sono ancora visibili e a farne le spese sono soprattutto Niveo ed NDG. Anche Lorella Cuccarini infatti aveva sospeso le loro maglie, i due entrano in un secondo momento in studio. Inizialmente NDG riconquista la maglietta dalla prof dopo che è stata presa la decisione di dargli il turno di pulizie al mattino presto insieme a Niveo, ma NDG si è reso protagonista di un’altra infrazione. NDG, Wax, Piccolo G e Tommy Dali sono usciti durante le prove generali quando non dovevano. NDG quindi vede la sua maglia nuovamente sospesa (essendo stato il primo ad uscire dallo studio), mentre Rudy Zerbi mette in sfida i suoi allievi. Arisa non ha preso provvedimenti mentre Wax per punizione farà 500 flessioni. Nessuno di loro è stato eliminato.

Per le altre sfide: Gianmarco sfida Ginevra e vince Gianmarco. Nella sfida di Samu voluta da Alessandra Celentano, vince Samu ma la giudice chiede di poter far entrare la sfidante nella scuola. Anche Tommy Dali e Piccolo G vincono la loro sfida, ma entrambi vengono colpiti da un altro provvedimento disciplinare deciso da Rudy Zerbi, visto il loro comportamento: devono scegliere se far uscire il secondo singolo o se sfidarsi con gli altri e presentare il loro compito a Dardust (il produttore ha lasciato 3 bit su cui lavorare e comporre).

Per la gara di ballo è tornata in studio l’ex ballerina ed ex professionista del corpo di ballo di Amici, Anbeta. La classifica ha visto in ordine : Rita al primo posto con una coreografia modern-classico; Ramon con una coreografia classica; Isobel (latino); Gianmarco, seguono Mattia, Ludovica, Megan, Maddalena, Samu e Samuel. In questo caso la scelta di Maria de Filippi è stata quella di non mostrare i voti.

Nella gara cover il primo posto è andato sia a Cricca che ad Angelina con un pari merito. Sotto di loro, in classifica, c’è Federica. Il podio è chiuso da Aaron al terzo posto che ha cantato Crocodile Rock di Elton John, al quarto Wax. NDG è quinto (canta The lazy song di Bruno Mars), Tommy Dali terz’ultimo con Back to Black di Amy Winehouse, Piccolo G penultimo con Nani di Lucio Dalla, infine Niveo – fanalino di coda – che ha cantato Paracetamolo di Calcutta.

Nessuno ha aggiunto barre nei testi delle cover.

Nelle prove sponsor e gara inediti: Mattia vince la prova TIM, Niveo vince la gara di RTL-Radio Zeta e ottiene la possibilità di esibirsi al Capodanno dell’emittente radiofonica, mentre Wax vince la prova Oreo.

Sempre a proposito di veglioni di Capodanno, nello speciale di Amici 22 è in palio un altro premio per cantanti e ballerini: esibirsi al Capodanno di Canale 5 a Genova. Di questo premio godrano Cricca e Angelina per il canto e Rita per il ballo.