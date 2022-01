Amici 21: salta la puntata di domenica 30 gennaio 2022

Solo 24 ore fa, vi davamo un’anticipazione sulla puntata di ‘Amici 21’ in onda domenica 30 gennaio 2022. Grazie a ‘Dagospia’, si è aggiunto un altro tassello sullo speciale del programma di Maria De Filippi. L’appuntamento, in diretta o con una nuova registrazione, salta un turno per via della positività al Covid-19 di alcuni ballerini professionisti. Si legge:

IL VIRUS SBARCA AD “AMICI”: CAUSA COVID SALTA LA PUNTATA DOMENICALE DEL TALENT CONDOTTO DA MARIA DE FILIPPI. SONO RISULTATI POSITIVI DIVERSI BALLERINI PROFESSIONISTI, AL SUO POSTO UNO SPECIALE CON MONTAGGIO E SENZA STUDIO.

Nel corso dell’ultimo daytime del talent show, in onda, su Canale 5, dopo ‘Uomini e Donne’, il ballerino Dario Schirone ha avuto un momento di sconforto. Confida alla fidanzata Sissi tutte le proprie ansie e preoccupazioni di fronte alle critiche dell’insegnante Alessandra Celentano. Il danzatore ha il timore di aver deluso i genitori che si sono sottoposti a duri sacrifici per potergli far coltivare la passione per il ballo. L’ingresso nella scuola, per la cantante, li ha ripagati degli enormi sforzi fatti per farlo studiare. E’ sicura che mamma e papà sono fieri del suo percorso che, un giorno, potrà portarlo a lavorare con compagnie di spicco e a calcare palchi prestigiosi: