Amici 21, è scontro tra Zerbi e Pettinelli per Crytical: “Non rispetti il mio lavoro” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del daytime di ‘Amici 21’, è stato mostrato un’accesa lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il professore ha affidato a Crytical un brano di Ultimo, dal titolo ‘Pianeti’ per metterlo alla prova sul canto. Durante l’assegnazione del pezzo, in aula fa il suo ingresso la speaker radiofonica che non ha apprezzato particolarmente l’intromissione del collega:

A noi è data la possibilità di affidare dei compiti a questi ragazzi. Credo che sia molto costruttivo perché parliamo del saper rappare ma anche del saper cantare. Se ti dà fastidio è un problema tuo. E’ lecito. Stiamo parlando in modo costruttivo. Non sono venuto qua per demolirlo o attaccarlo. Lui deve crescere e migliorare sul cantato. Sul rap è già forte. Il nostro lavoro è fare i prof dei nostri ragazzi ma anche degli altri.

L’insegnante, dopo aver ascoltato le motivazioni di Zerbi, ha preso una decisione, al momento insindacabile. Il proprio allievo non dovrà esibirsi su questa canzone:

Io vado dai tuoi a dare compiti o a dire che sono deboli su qualcosa. Quello che entra nelle sale dove i ragazzi si devono preparare sei tu. Io rispetto il lavoro tuo, quello che non stai facendo tu in questo momento. Io posso dire che non sei gradito quando non fai un lavoro di proposizione ma di demolizione. Sei fastidioso.

Domani, a partire dalle 16:10, andrà in onda la seconda parte dello scontro tra i due prof. Ci sarà la ‘resa dei conti’?

Il prof Rudy Zerbi ha un compito per Crytical ma la prof Pettinelli… #Amici21 pic.twitter.com/jKCrwyPjCP — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 26, 2022