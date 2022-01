Amici 21, le precisazioni di Raimondo Todaro dopo il confronto con Alessandra Celentano

Dopo la messa in onda dell’ultima puntata del daytime di ‘Amici 21’, Raimondo Todaro, sotto ad un post del profilo Instagram ufficiale della trasmissione, ha voluto fornire una serie di precisazioni sui tanti punti affrontati durante il confronto con Alessandra Celentano. Ecco i tratti salienti che non sono andati giù all’insegnante di danze latino americane:

La nostra conversazione è durata un’eternità e capisco che non potesse andare in onda per esteso, ma solo per chiarezza… 1- la maestra @alessandra.celentano aveva messo in sfida Serena e non è vero che non lo ha mai fatto. poi forse ha capito che era meglio rinunciare. 2- in 5 mesi ho lanciato solo una volta la sfida agli allievi della maestra, dunque non è mia intenzione farli fuori. 3- Cristiano non è certo uscito per colpa mia, ho solo fatto una proposta in cui l’ultima parola era della maestra. ha sbagliato a farlo uscire per il suo orgoglio se tanto ci teneva che rimanesse, bastava dire no alla sfida… o forse sperava di mandarmi a casa il calciatore. 4- le improvvisazioni nel latino non esistono e inoltre Mattia era il più svantaggiato perché non ha mai fatto assoli ma se non è ultimo in classifica un motivo ci sarà ed inoltre i temi delle gare non li ho scelti io. Per il resto apprezzo veramente tanto la passione che avete per i ragazzi ai quali siete affezionati e accetto tutto ciò che ne consegue. Buona vita.