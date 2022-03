Amici 21, Leonardo a Nunzio: “Hai capito che sei qua per il trash?!” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del daytime di ‘Amici 21‘, in onda oggi, venerdì 25 marzo 2022, Leonardo Lini e Nunzio Stancampiano si sono lanciati in azzardate previsioni in vista della finale del programma. Il ballerino di Raimondo Todaro, in particolare, ha chiesto se si immagina negli ultimi due appuntamenti del serale:

Nunzio fa delle ipotesi su chi proseguirà il Serale e… 😂😂😂 #Amici21 pic.twitter.com/o5BYblzlt0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2022

Io spero di arrivare il più lontano possibile. Ogni puntata devi dare il massimo e devi vedere come reagiscono alle tue esibizioni. Non puoi fare adesso una previsione. E’ ovvio che tutti sogniamo di vincere Amici, non è che io spero di perderlo. Tu hai capito che sei qua per il trash o no?!

In effetti, da quando è entrato nel programma, il latinista si è fatto notare per la propria determinazione ed una sicurezza fuori dal comune. Non sono mancate le punzecchiature con la maestra Alessandra Celentano che non ha mai nascosto di non apprezzare particolarmente l’atteggiamento e il modo di ballare di Nunzio.

Il protagonista del talent show di Maria De Filippi, nei giorni scorsi, ha ricevuto un’emozionante sorpresa:

Una splendida sorpresa per Nunzio da parte della sua famiglia 🧡 #Amici21 pic.twitter.com/fZJwJERF69 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) March 25, 2022