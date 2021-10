Amici 21: i gossip e le coppie da tenere d’occhio nelle prossime settimane

Anche, ad ‘Amici 21‘, sono nate simpatie, complicità, affetti importanti che allietano le giornate degli allievi e dei professori tra una lezione e l’altra. Scopriamo assieme quali cantanti e ballerini dobbiamo tenere sott’occhio nelle prossime settimane perché, forse, colpiti dalle frecce di Cupido.

Luigi Strangis e Carola Puddu

La ballerina di Alessandra Celentano, ad inizio ottobre, ha palesato un certo interesse per il cantautore, manifestando, però, un senso di confusione perché, nonostante la giovane età, ha sempre messo al primo posto la passione per la danza:

Non lo so manco io. Ogni volta che succedono queste cose vado in fumo. Le poche relazioni che ho avuto sono andate male per colpa della danza. Io devo fidanzarmi con la danza. Lui ha un modo di essere che mi intriga ma non mi attrae. Non vuol dire che non mi piace. Non era nei miei piani.

Tra Carola e Luigi è nata una forte simpatia ma la ballerina sembra essere un pò confusa… #Amici21

Qualche giorno fa, c’è stato un vivace scambio di vedute tra i due allievi (che ha tutta l’aria di una scenata di gelosia) con l’ingresso della new entry, Simone:

Carola: “Bellino Simone, bellino”

Luigi “Vedi se ti intriga”

Carola: Lo so già che non mi intriga perché io ho gli schemi anche per quello, lo sai”

Luigi: “Però mi ricordo che mi hai detto che non ero nei tuoi schemi”

Carola: “Ma infatti continui a non esserlo Luigino. Io cosa sto cercando di fare qua dentro? Lasciare da parte gli schemi. Con te c’è ancora tanto lavoro. Con Simone non ho bisogno di fare lo schema perché ce l’ho già in testa […] Vorrei conoscerlo meglio”.

Alberto Albe La Malfa e Serena Carella

Tutto nasce dal cambio di turno delle pulizie da parte di Albe per trascorrere del tempo con la danzatrice. Giochi di sguardi, palese complicità, teneri abbracci, un approccio dolce e timido hanno sancito l’inizio di un legame assai speciale:

Albe: “C’è un interesse. Mi ricordo che i primi giorni mi auto convincevo che non fosse bella. Mi dicevo ‘no no no, non mi piace, ma va’. Poi non ho mai avuto ragazze bionde e non mi piacciono le bionde e ricce”.

Tra Albe e Serena è nata un'amicizia speciale? #Amici21

Le anticipazioni dello speciale della domenica, in onda, oggi 24 ottobre 2021, riportano che tra il cantante e la ballerina sia scattato un bacio che sancisce ufficialmente l’inizio di una vera e propria storia d’amore.

Ma c’è un piccolo giallo: l’interprete seguito da Anna Pettinelli, fuori dalla scuola di Maria De Filippi, avrebbe una fidanzata di nome Giulia che, sui social, avrebbe commentato il gossip rosa:

#Amicispoiler questa fa male tanto cara giulia ragazza di albe mi dispiace tantissimo per il bacio veramente poi davanti a tutta Italia come dice mia nonna ti hanno "umiliata e cornuta"se così si può dire sei fortissima ti auguro il meglio <3

Un po’ come accadde, lo scorso anno, con Sangiovanni che, innamoratosi alla follia di Giulia Stabile, decise di troncare la storia con l’ex compagna, Margherita.

Ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca

E’ tornato il sereno tra Raimondo Todaro e la moglie Francesca Tocca? Se lo chiedono, da giorni, tutti i fan della coppia. Nello speciale di oggi pomeriggio, come anticipato dal ‘Vicolodellenews’, “Pio e Amedeo presenti come ospiti spingono Raimondo Todaro e Francesca Tocca a baciarsi davanti a tutti (conferma che sono tornati insieme)”.

Ospite, ieri, di ‘Verissimo’, il danzatore ha dato qualche ulteriore indizio sulla ritrovata armonia di coppia con la mamma di sua figlia Jasmine:

Potrebbe esserci un ritorno di fiamma? Bella domanda Silvia. Intanto vediamo domani cosa succede. Da che mondo e mondo decide sempre la donna, lo stai chiedendo alla persona sbagliata: chi lo sa.

I due protagonisti del programma di Canale 5 sono sposati dal 23 ottobre 2013. Hanno attraversato (e superato) un momento di crisi coincisa con la breve liaison della Tocca con Valentin Alexandru Dumitru.