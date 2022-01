Amici 21, Crytical in mezzo alla lite tra Zerbi – Pettinelli: “La decisione non spetta a me” (video)

Nel corso dell’ultima puntata del daytime di ‘Amici 21’, abbiamo assistito al proseguimento delle scaramucce tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. La speaker radiofonica ha criticato la scelta del collega di assegnare a Crytical un brano di Ultimo per dimostrare, in vista del serale, di essere un bravo interprete nel canto e non solamente un bravo rapper:

La devi smettere di entrare nelle sale dei ragazzi e fare con gli allievi degli altri il tuo porco comodo. Non lo puoi fare. Sei nella sala con un mio allievo, per metterlo in difficoltà, non mi sta bene che tu lo faccia. Di quello che vuoi tu a me non importa niente. Crytical, questa canzone non lo fa. Non si entra a tradimento per mettere a difficoltà gli allievi degli altri. Se vuoi qualcosa da lui, passi da me e ne parliamo assieme. Io li faccio crescere, non li spavento.

Il professore, convinto che il ragazzo possa cimentarsi agevolmente con il compito, di fronte alla reticenza della Pettinelli, rimanda la decisione finale alla produzione:

Non mi piace che passa il fatto che esista solo un genere di perfezione musicale. Non ho mai messo una frase a caso, se bisogna vedere un miglioramento bisogna vedere settimanalmente. Se la prova è per testare che il limite può essere espandibile. La decisione non spetta a me.

Zerbi, dopo un acceso scontro, lascia momentaneamente l’aula, per rientrare, poi, qualche minuto dopo. Ne scaturisce un’ennesima querelle:

Non voglio stare con te dietro. Io posso chiamare la sicurezza?: “Regia potete portare via il professore Zerbi dalla sala in cui sto con il mio allievo?!”. Ti pregherei di uscire va meglio? Non sto facendo un’intervista. Dalla redazione vorrei sapere cosa devo fare?! Il professore Zerbi, siccome è un impunito, non vuole uscire dalla sala. Attendiamo lumi. Non stiamo dando un bell’esempio. Stavi ficcando il naso nei miei affari. Cercando di dare fastidiosi ai nostri allievi. Hai bisogno di più banchi? Rudy, per favore, potresti uscire?

I prof Zerbi e Pettinelli sono totalmente in disaccordo sul compito per Crytical e per questo motivo il prof Rudy Zerbi vuole lasciare alla produzione la decisione! #Amici21 pic.twitter.com/U6FGdC4aVR — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 27, 2022

Crytical eseguirà il compito del prof Rudy Zerbi? #Amici21 pic.twitter.com/cXGvxTG2u8 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 27, 2022