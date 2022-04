Amici 21, Carola Puddu riceve una proposta di lavoro dopo l’eliminazione dal talent show (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Amici 21’, andata in onda, ieri, venerdì 22 aprile 2022, Carola Puddu, eliminata dal serale pochi giorni fa, ha ricevuto un’importante proposta di lavoro. La ballerina, ex allieva di Alessandra Celentano, si calerà nei panni di Giulietta nello spettacolo ‘Giulietta e Romeo’. La danzatrice ha incontrato, nelle scorse ore, Valerio Longo (che ha fatto le veci di Fabrizio Monteverde, il coreografo del Balletto di Roma che l’ha scelto per questo ruolo) che le ha fatto la proposta ufficiale (Qui, il video).

In queste settimane cruciali, l’ex concorrente del talent show di Maria De Filippi potrà unirsi al gruppo per prepararsi, a pieno, per onorare, al meglio, questa opportunità lavorativa.

Al suo fianco, troverà un’altra ex stella del programma, Serena Marchese, che, lo scorso anno, fece parte, nella fase finale, della squadra capitanata da Zerbi – Celentano.

A pochi minuti dall’esito del verdetto, Carola, intervistata da Wittytv, aveva espresso il proprio ottimismo per il percorso roseo previsto, per lei, dopo la scuola di ‘Amici’: