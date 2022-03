La terza puntata del serale di Amici 21 è già cosa fatta. Su Canale 5 andrà in onda questo sabato, 2 aprile 2022, ma la registrazione è stata effettuata ieri, mercoledì 30 marzo 2022. Anche questa settimana grazie alle informazioni date dal profilo twitter Amici News siamo in grado di sapere cosa è successo ma alt!

Attenzione! Come sempre, se siete dei lettori affezionati al non voler sapere nulla e siete haters dello spoiler, vi consigliamo vivamente di fermarvi qui e attendere la puntata di dopodomani, se invece non state nella pelle e avete fame di curiosità proseguite pure nella lettura.

Amici 21, cosa è successo nella terza puntata

Innanzitutto c’è un’informazione importante che riguarda uno dei tre giudici seduti davanti al palcoscenico: Stash Fiordispino – come segnalato qui dal nostro Sebastiano Cascone – è positivo al Covid, dunque assente giustificato. Al suo posto subentra Sabrina Ferilli, in passato già giudice del serale.

Entriamo nel vivo delle manche: la prima vede sfidarsi il team Cuccarini – Todaro (ribattezzata CuccaTodo) contro il team Pettinelli – Peparini. Nella prima gara lo scontro si consuma fra Sissi e Dario con John Erik. Il primo punto va a Sissi. La seconda gara si combatte fra Nunzio e Serena contro Albe, il secondo punto va appannaggio del team Cucca-Todo con la vittoria di Nunzio e Serena. Con questo la prima manche è vinta dai CuccaTodo.

Al ballottaggio vengono mandati Crytical, Albe e John Erik de la Cruz. Quest’ultimo è il primo eliminato della terza puntata.

Si prosegue per le altre due manche che decreteranno gli altri due allievi a rischio eliminazione.

Nella seconda manche scendono in campo i vincitori contro la coppia Celentano-Zerbi. Nella prima gara si sfidano Luigi ed Alex, la vittoria va a Luigi. La seconda gara mette al centro Carola e Sissi, il secondo punto va a Sissi, dunque in situazione di parità si va alla terza manche: la corale di squadra per Cuccarini-Todaro contro Michele che esce vincitore di questa prova e porta la coppia Celentano-Zerbi a vincere la seconda manche.

Sissi, Nunzio e Aisha sono i tre al ballottaggio, di loro tre ad andare al ballottaggio finale è Nunzio.

Per la terza manche i due team sono ancora gli stessi. La prima gara mette all’attenzione il guanto di sfida tra Luigi e Alex con Sex Bomb, da questo scontro ne esce vincitore Luigi. Nella seconda gara vedremo Carola e Leonardo contro Sissi. Vince ancora Sissi. Nella terza e ultima gara ci sono LDA e Luigi contro Serena e Sissi. Vincono Serena e Sissi e sconfiggono la squadra Celentano-Zerbi.

Luigi, LDA e Leonardo sono i tre prescelti al ballottaggio, ma all’ultimo scontro con Nunzio ci va Leonardo. Tra loro due si nasconde il secondo eliminato di questa puntata.

Da registrare l’ennesima lite tra Raimondo Todaro e Alessandra Celentano e il ritorno del guanto dei professori, vinto anche in questo caso dalla coppia Raimondo Todaro – Lorella Cuccarini.

L’appuntamento con Amici è per sabato 2 aprile in prima serata su Canale 5.