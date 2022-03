Amici 21 anticipazioni terza puntata 2 aprile 2022 : Stash assente in studio perché positivo al Covid

Fioccano le prime anticipazioni sulla terza puntata di ‘Amici 21‘ che andrà in onda sabato 2 aprile 2022, in prima serata su Canale 5. Stash dei The Kolors, attraverso il proprio profilo Instagram, ha annunciato di essere risultato positivo al Covid. Come prevedono i rigidi protocolli, il cantautore sta osservando un periodo di quarantena.

Per questo motivo, il leader dei The Kolors non sarà presente alla terza registrazione che si terrà domani giovedì 31 marzo. Ed è molto probabile che, come accaduto durante gli speciali della domenica, Stash si collegherà da casa per giudicare le esibizioni di cantanti e ballerini.

Amici di Maria De Filippi Amici 21, un talent show che rischia di diventare troppo “autarchico”

Tra i tanti attestati di stima ed affetto, via social, sono arrivati anche quelli di Anna Pettinelli, professoressa di canto, quest’anno, in coppia con Veronica Peparini:

Miss you! Get well soon!

Confermata, invece, la presenza in studio, di Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano De Martino, reduce dal successo dell’ultimo appuntamento di ‘Stasera tutto è possibile’ su Rai 2.

