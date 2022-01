Amici 21 anticipazioni puntata speciale 30 gennaio 2022: ecco cosa vedremo domani

Come anticipato, nei giorni scorsi, questa settimana, non è stata registrata la nuova puntata di ‘Amici 21’, che sarebbe dovuta andare in onda domani 30 gennaio 2022 a partire dalle 14:00 su Canale 5. Il comunicato ufficiale di Mediaset, pubblicato qualche ora fa, recita così:

Domenica 30 gennaio, su Canale 5 alle ore 14:00, imperdibile appuntamento con “Amici”, il talent show più longevo della tv condotto da Maria De Filippi. Questa settimana, una puntata speciale terrà compagnia al pubblico della rete ammiraglia Mediaset.

Grazie a Betty Soldati, storico ufficio stampa di Maria De Filippi, siamo in grado di fornirvi maggiori dettagli su quello che i telespettatori vedranno domani pomeriggio:

Domani ore 14.00 su #canale5 appuntamento con #specialeamici. In questa puntata attraverso la voce narrante degli allievi di @amiciufficiale i ragazzi raccontano il loro percorso nella scuola

#talento #passione #amici21

Mancano poche settimane all’inizio del serale di ‘Amici 21’. Quale migliore occasione per conoscere meglio cantanti e ballerini che si contenderanno un posto per conquistare il gradino più alto del podio…

Per il canto, troviamo Sissi, Calma, Luigi, Albe, LDA, Alex, Crytical, Aisha. I rappresentanti della categoria ballo sono Carola, Mattia, Christian, Rosmary, Alice, Dario, Serena.

Il talent show concluderà, domani, eccezionalmente un’ora prima… alle 15:30 per lasciare spazio a Silvia Toffanin con un nuovo appuntamento di ‘Verissimo’.