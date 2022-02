Amici 21 anticipazioni puntata domenica 6 febbraio 2022: ecco cosa andrà in onda

Nelle scorse ore, fioccano succose anticipazioni sulla nuova puntata di ‘Amici 21‘, in onda domenica 6 febbraio 2022. Come rivelato, qualche ora fa, dal profilo Twitter, Amici News, sempre informatissimo sul talent show di Maria De Filippi, anche, questa settimana, non ci sarà alcuna registrazione (la prossima è prevista per mercoledì 9 febbraio). E’ atteso, quindi, un nuovo speciale con le storie dei cantanti e ballerini di questa edizione.

La scusa dei professionisti non regge più penso che sia chiaro che qualche ragazzo é positivo e non vogliono dirlo — Vicolo delle News Official (@VicolodelleNews) February 2, 2022

Il programma di Maria De Filippi, quindi, eviterà il confronto diretto con lo speciale di ‘Domenica In’. Mara Venier, per tutto il pomeriggio, ospiterà, sul palco del teatro Ariston, il vincitore e tutti i cantanti del ‘Festival di Sanremo 2022’.

Meno di sette giorni fa, la trasmissione Mediaset è saltata per via della probabile positività di alcuni ballerini professionisti.

Solo poche settimane fa, Veronica Peparini è rientrata dietro al bancone dei professori di danza (come testimoniano alcuni suoi scatti social) dopo essersi collegata da casa durante gli speciali domenicali:

Oggi di nuovo al banco.. banco importante fatto di responsabilità di impegno e dedizione che ognuno di noi come insegnante affronta in modo e pensiero diverso non esserci pesa! Quindi sono molto felice di essere tornata! Ci vediamo dopo.

Anche il compagno, Andreas Muller è risultato positivo al Covid-19.