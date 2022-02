Amici 21 anticipazioni puntata domenica 20 febbraio 2022

Oggi, sabato 19 febbraio 2022, è stata registrata una nuova puntata di ‘Amici 21‘ in onda, domenica 20 a partire dalle 14 su Canale 5. Grazie ai colleghi del portale Quellochetuttivoglionosapere e alla pagina Twitter Amicinews, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sul nuovo appuntamento con la scuola di Maria De Filippi. Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post.

– Duro confronto tra Rudy Zerbi – Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli: la speaker radiofonica ha chiesto alla produzione di far cantare a Gio Montana solo i propri inediti.- Elodie, ospite dell’ultimo appuntamento con il talent show di Maria De Filippi, ha giudicato una gara di cover.

🔴 CLASSIFICA ELODIE 🔴 LDA e AISHA

Crytical

Luigi

Albe e Calma (ultimi)#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) February 19, 2022

– I due allievi, classificatisi all’ultimo posto, sono stati salvati dai rispettivi insegnanti. Luigi e LDA, invece, risultati primi nella somma delle varie classifiche, non hanno avuto il benestare da Zerbi per l’accesso diretto al serale. Decisione rimandata a data da destinarsi.

– Sorpresa a Luigi: il giovane cantautore ha la possibilità di suonare la chitarra assieme ad Alex Britti.

– Raimondo Todaro, assente in studio, è collegato da casa.

– Christian non si è esibito perché deve stare fermo cinque giorni a casa di un dolore alla schiena;

– Quattro giurati d’eccezione, Francesca Bernabini, Froz, Caterina Arzenton, Garrison Rochelle, sono stati chiamati a giudicare una prova speciale di ballo stilando la seguente classifica:

🔴 CLASSIFICA BALLO GIUDICATA DA 4 GIUDICI DIVERSI 🔴 1 serena

2 Alice

3 john eric insieme a Leonardo

4 Carola

5 NunZio#AmiciSpoiler — AMICI NEWS (@amicii_news) February 19, 2022

– La maestra Celentano non ha particolarmente gradito il 6.5 di Garrison attribuito a Carola. La danzatrice, che si è aggiudicata anche la prova Tim, ha avuto accesso alla fase finale del programma per volere della propria professoressa.

– Il maestro Adriano Pennino ha giudicato le performance dei cantanti su una prova corale improntata sul brano ‘Non avere paura’.

– Massimiliano Montefusco di RDS, Paoletta di Radio Italia e Marco Montrone di Radio Norba hanno ascoltato i nuovi inediti di Albe, Luigi e LDA giudicandoli in maniera positiva.

– Ad Alex è andata la prova Oreo.