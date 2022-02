Amici 21 anticipazioni puntata 6 febbraio 2022: eliminata…

Oggi, sabato 5 febbraio 2022, è stata registrata una nuova puntata di ‘Amici 21‘ in onda, domenica 6 a partire dalle 14 su Canale 5. Grazie ai colleghi del portale Quellochetuttivoglionosapere e alla pagina Twitter Amicinews, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni sul nuovo appuntamento con la scuola di Maria De Filippi. Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post.

– Ospiti, Carlo Verdone chiamato a giudicare una gara di cover tra i cantanti del programma. Ed, ancora, Vanessa Incontrada per presentare la nuova fiction, ‘Fosca Innocenti’, da venerdì 11 in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset.

– Eliminata Cosmary. Al suo posto un ballerino, scelto ai casting, da Veronica Peparini.

– Sfida (senza eliminazione) tra Alex e Calma. E’ il primo cantautore ad aggiudicarsi la competizione canora su ‘Always’ di Bon Jovi.

– Albe e Calma risultano gli ultimi in classifica per l’accesso al serale. I rispettivi professori, Zerbi e Pettinelli, però, decidono di salvarli dall’eliminazione.

🔴 GARA COVER CARLO VERDONE 🔴 Alex 10

Sissi 10

Aisha 9,5

Calma 9,5

Albe 8,5

Lda 8,5

Crytical 8#AmiciSpoiler — 💐 AMICI NEWS 💐 (@amicii_news) February 5, 2022

– Assente, in studio, Luigi che non sta molto bene.

– Federica Gentile di Rtl 102.5 e Radio Zeta ascolta gli inediti di Alex e Lda;

– Mattia può proseguire il proprio percorso nella scuola nonostante il suo piede non è ancora a posto al 100%. Non può sostenere alcuna sfida. La Celentano, a questo punto, opta per far entrare direttamente il suo sfidante, Leonardo.

– Anbeta Toromani ha stilato una classifica sulla versatilità nella danza classica e nello stile latino.

🔴 PRIMA CLASSIFICA STILATA DA ANBETA 🔴 Carola prima

Dario secondo

Alice terza

Serena quarta

Christian ultimo#AmiciSpoiler — 💐 AMICI NEWS 💐 (@amicii_news) February 5, 2022

🔴 SECONDA CLASSIFICA STILATA SEMPRE DA ANBETA 🔴 Due primi Dario e carola

Seconda Alice

Terza Serena

Ultimo Christian#AmiciSpoiler — 💐 AMICI NEWS 💐 (@amicii_news) February 5, 2022

🔴 PROVA TIM: vince Carola 🔴#AmiciSpoiler — 💐 AMICI NEWS 💐 (@amicii_news) February 5, 2022

🔴 PROVA OREO: VINCE CHRISTIAN 🔴#AmiciSpoiler — 💐 AMICI NEWS 💐 (@amicii_news) February 5, 2022

– Christian è scoppiato a piangere per le critiche mossegli dalla maestra Celentano. Il danzatore ha trovato ingiuste le sfide che potevano decretare la sua eliminazione.