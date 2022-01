Amici 21 anticipazioni puntata 23 gennaio 2022: eliminata….

Oggi, mercoledì 19 gennaio 2022, è stata registrata una nuova puntata di ‘Amici 21‘, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il nuovo appuntamento con il programma di Canale 5 è fissato per domenica 23 a partire dalle ore 14 prima di ‘Verissimo’.

Grazie ai segugi di ‘AmiciNews’ siamo in grado di fornirvi tutte le anticipazioni della registrazione. Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post.