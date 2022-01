A differenza di una prima puntata del 2022 tutto sommato tranquilla e senza colpi di scena clamorosi, l’appuntamento di domani, 16 gennaio, con Maria de Filippi e i talenti di Amici 21 in onda alle 14 su Canale 5 – ma registrato ieri, venerdì 14 gennaio – si preannuncia infuocato e, per alcuni, a tratti sorprendente. Motivo di questa scossa sono le decisioni arrivate durante la puntata per alcuni dei ragazzi alle prese con le gare e le sfide preparate durante la settimana.

Avvisiamo/consigliamo a coloro che preferiscono non sapere nulla di quanto si vedrà domani ad Amici: NON PROSEGUITE NELLA LETTURA di questo articolo perché rischiereste lo spoiler.

*****************************************

Amici 21, puntata del 16 gennaio 2022

Le anticipazioni riportate da Ilvicolodellenews lasciano intravedere una piccola rivoluzione nella rosa dei talenti di questa edizione. Si parte da un numero importante di eliminazioni: ben quattro ragazzi sono stati costretti a lasciare la scuola.

Le prime due sono Elena e Paily. Rudy Zerbi non è stato convinto dalle due ragazze, a questo punto è stato costretto ad eliminare entrambe. Al loro posto c’è un nuovo ingresso, si tratta di un ragazzo che si chiama Calma.

La terza eliminazione è ai danni di Cristiano. Il ballerino ha avuto una sfida (voluta da Raimondo Todaro) con lo sfidante Christian. A giudicare il tutto è stato nuovamente chiamato Garrison che, come avete intuito, ha preferito dare l’ok a Christian. In particolare questa decisione ha mandato su tutte le furie molti dei sostenitori di Cristiano. All’hashtag #amicispoiler (ogni settimana in vetta ai trending topic di twitter per commentare le indiscrezioni e le ufficialità in arrivo dalle registrazioni) hanno inondato di critiche l’ex insegnante della scuola reputando la sua decisione totalmente sbagliata.

L’ultima eliminazione è quella di Nicol. Arriva dopo la gara dei cantanti giudicata da Fiorella Mannoia. L’artista ha stilato la sua classifica, da questa si sono sommate tutte le classifiche di canto, al termine del quale il risultato ha dato Nicol ultima classificata e quindi fuori dal programma. Una settimana fa, dopo la gara (giudicata da Arisa) la cantante è entrata in crisi proprio per il rischio di dover lasciare la scuola.

Fra gli altri avvenimenti della puntata: Anna Pettinelli sospende la maglia ad Albe, Luigi vince una sfida, la prova Tim è vinta da Dario e la prova Oreo da Christian, Matteo (infortunato) viene interrogato in teoria da Alessandra Celentano ma prende un voto basso, anche Carola è ancora infortunata