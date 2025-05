Amici 2026, Prof verso l’addio? Chi potrebbe non essere più nel cast

Una docente della scuola di Amici potrebbe non essere più confermata per la prossima edizione del talent. A lanciarne l’ipotesi è stata proprio la diretta interessata che, sui suoi profili social, ha scritto un post che ha fatto dubitare i fan. Il programma di Maria De Filippi è terminato con la vittoria di Daniele Doria, il giovane ballerino che ha conquistato tutti sin dalla sua prima performance. La finale è infatti appena volta al termine, e ancora non si sa cosa succederà nel corso della prossima edizione, anche se le anticipazioni stanno già supponendo qualche dettaglio su quale sarà la decisione della De Filippi.

Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli o Deborah Lettieri. Uno di loro potrebbe andare via dal programma.

La verità sulla Prof di Amici

A dire addio al talent potrebbe essere – secondo le indiscrezioni – la docente di ballo Deborah Lettieri, che è tra l’altro stata una new entry dell’edizione 2024/2025 di Amici. Proprio lei ha pubblicato sui social un lungo post dopo la finalissima. Parole intense e poetiche, le sue, ma che hanno fatto riflettere i fan del programma. “Ogni viaggio ha un inizio i cui contorni sfumano e una fine che tutti aspettano” – ha scritto lei su Instagram – “E domani… sarà una fine che brucia. Che pesa. Che emoziona“. L’insegnante ha infatti parlato dell’esperienza ad Amici come di un percorso che l’ha trasformata. “Ogni vero percorso continua” – ha commentato – “in modi che non sappiamo ancora. Ci vediamo lì“. Di certo non c’è ancor alcuna conferma ufficiale, ma i telespettatori hanno ipotizzato che la sua presenza nella prossima edizione di Amici possa non essere così scontata.

Il pubblico l’aspetta a braccia aperte, come si è notato dai commenti che i followers le hanno scritto per evidenziare tutto l’affetto che sentono nei suoi confronti. “Spero di rivederti il prossimo anno tra i banchi dei prof“, ha infatti scritto un utente del web. E ancora: “Verrai riconfermata? Speriamo!”, “Tu sei stata la mia prof preferita“. La Lettieri ha anche messo il like a quasi tutti i messaggi ricevuti, anche se il dubbio è per il momento rimasto: ci sarà nella prossima edizione? Non resta che attendere.

Deborah Lettieri prima di Amici

Nata nel 1983 e originaria di Parma, la ballerina si è approcciata per la prima volta al mondo della danza quando era molto piccola. Negli anni si è specializzata sempre di più e si è iscritta alla scuola Jazz Dance Studio, studiando anche Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Parla. Si è poi trasferita a New York per un breve periodo e, quando è tornata in Italia, è entrata nel corpo di ballo del Teatro Regio di Parma. Il vero successo è però arrivato nel 2020, quando è stata selezionata al Crazy Horse di Parigi in veste di ballerina, diventando la seconda italiana ad essere entrata nel corpo di ballo del celebre locale francese. In seguito si è esibita anche insieme a Dita Von Teese, Noemie Lenoir e Viktoria Modesta. Nel 2018 ha invece preso parte a Dance Dance Dance, in onda su Fox Live, in qualità di giurato. Ha anche curato le coreografie di Fame, il famoso musical realizzato presso il Casino de Paris e Folies Bergère a Parigi.