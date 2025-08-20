Amici, 2025-2026, tutte le ultime anticipazioni: data d’inizio, cast, novità

Da più di vent’anni il talent show di Maria De Filippi accompagna le domeniche del pubblico televisivo, imponendosi come un appuntamento fisso del palinsesto di Canale 5. La sua longevità lo ha reso un vero fenomeno culturale, capace di attraversare epoche televisive molto diverse senza mai perdere centralità. In attesa del nuovo debutto, cresce la curiosità su come verrà accolta la prossima edizione.

La stagione autunnale, tradizionalmente ricca di nuove proposte, porta sempre con sé un inevitabile confronto tra programmi di punta. Da un lato c’è la solidità di un format che ha già conquistato milioni di spettatori, dall’altro il fermento dei palinsesti che si rinnovano per non restare indietro. In questo contesto, il ritorno di un grande classico come Amici diventa più che mai significativo.

A rendere il quadro ancora più interessante è la competizione tra reti. Ogni autunno segna una nuova sfida tra i colossi della domenica pomeriggio, e il pubblico si trova al centro di una vera “battaglia” per l’audience. Canale 5 e Rai 1 preparano le loro mosse con grande attenzione, consapevoli di quanto sia delicato il bilanciamento tra tradizione e innovazione.

L’attesa, quindi, non riguarda solo il talent in sé, ma anche lo scenario che lo circonda. La sfida televisiva è destinata a diventare uno dei temi più discussi della nuova stagione, con due programmi di lunga tradizione pronti a contendersi lo stesso spazio e lo stesso pubblico.

Un ritorno atteso dal pubblico

Secondo quanto riportato da Libero, il debutto della nuova edizione di Amici è fissato per domenica 28 settembre 2025. Maria De Filippi porterà così in onda la venticinquesima edizione del talent, che continuerà a proporre la classica formula divisa tra daytime e Serale. La forza del programma resta la sua struttura consolidata, che in più di vent’anni ha dimostrato di saper appassionare il pubblico.

Proprio per questo, la conduttrice ha deciso di puntare ancora sui suoi insegnanti storici, tra cui Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano ed Emanuel Lo. Conferme che danno al pubblico la sensazione di ritrovare una squadra familiare, senza stravolgimenti radicali.

La sorpresa dietro le quinte

L’unica vera novità sarà il ritorno di Veronica Peparini, che aveva già fatto parte della scuola dal 2013 al 2022 e che adesso rientra come insegnante di danza. Una scelta che unisce nostalgia e rinnovamento, riportando in scena una figura molto amata.

Ma la nuova stagione non sarà solo una festa: a contendere l’attenzione della domenica ci sarà Mara Venier con Domenica In, in partenza il 14 settembre. La conduttrice punterà su un format rinnovato, affiancata da Enzo Miccio, Tommaso Cerno e Teo Mammucari. La sfida tra Rai 1 e Canale 5 promette quindi di accendere l’autunno televisivo, con Amici chiamato a difendere il suo storico primato.