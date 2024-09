Amici 2024 anticipazioni: cambio di programmazione ed il figlio di un noto regista entra nella scuola?

Mancano poco più di una settimana all’inizio della nuova edizione di ‘Amici‘, il talent show condotto da Maria De Filippi. Il primo appuntamento con la scuola di canto e ballo è previsto per domenica 15 settembre 2024 a partire dalle 14.

Giuseppe Candela, per ‘Dagospia’, nelle ultime ore, oltre a confermare l’addio di Raimondo Todaro come prof di danza, ha segnalato una sensibile riduzione di orario. Lo speciale domenicale, infatti, terminerà alle 16 (e non più alle 16:30), per, poi, passare a ‘Verissimo’ di Silvia Toffanin.

Ilan Muccino, figlio di Gabriele, ad Amici 2024?

Il settimanale ‘Oggi’, attraverso la rubrica curata da Alberto Dandolo, ha ipotizzato che uno dei banchi della scuola, quest’anno, possa essere occupato da Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele, ritenuto ‘caparbio, talentuoso e riservato’. Al giovane cantautore di 21 anni, ad oggi, mancherebbe solo “lo step finale per poter indossare l’ambita maglia da studente”.

Ha già partecipato ad una pellicola del papà, ‘Gli anni più belli’ mentre nel non troppo lontano 2021 ha giocato la carta di Sanremo Giovani.

Chi è Ilan Muccino di Amici 2024? Età, lavoro, Instagram

Ilan ha 21 anni ed è un giovane cantautore. Nel maggio scorso ha pubblicato il suo ultimo singolo che porta per titolo ‘Oceano’. Ha un profilo Instagram @sonoilan che, ad oggi, conta oltre 4700 followers.

Ian è il secondo figlio di Gabriele Muccino, papà anche di Silvio Leonardo, 24 anni, nato dalla relazione con con la sceneggiatrice Eugenia Di Napoli e di Penelope, 14 anni, frutto del matrimonio con Angelica Russo celebrato il 22 dicembre 2012 dopo 5 anni di fidanzamento. Il ragazzo ha vissuto, per diversi anni, a Ravenna.

Non è la prima volta che un figlio d’arte entra a far parte del talent show di Canale 5: come LDA, terzogenito di Gigi d’Alessio, Emma Marrone con papà musicista e Angelina Mango, figlia di Pino Mango solo per citarne alcuni.

Si vocifera, inoltre che, ad ‘Amici 24’, possa entrare a far parte del cast anche D’Art, figlio di Raf e Gabriella Labate.