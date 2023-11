Oggi, giovedì 2 novembre 2023, sarà registrata la quinta puntata di ‘Amici 2023’. L’appuntamento con il settimo appuntamento della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è fissato per domenica 5 novembre a partire dalle 14 su Canale 5. Grazie all’account AmiciNews ed al portale Superguidatv, nel tardo pomeriggio, vi daremo tutte le succose anticipazioni su quello che accadrà in trasmissione.

AMICI 2023 SPOILER PUNTATA 5 NOVEMBRE

Al momento della pubblicazione di questo articolo non sono filtrate ancora indiscrezioni sugli ospiti, i duetti, le esibizioni, le sfide dei concorrenti, l’ingresso di nuovi allievi, l’eliminazione dei titolari e l’esito di alcune controversie. Dopo Emma, Annalisa, Angelina Mango, Stash, chi sarà la prossima guest star del prossimo appuntamento del talent show di Maria De Filippi? Appena avremo le anticipazioni, le troverete nella specifica sezione costantemente aggiornata.

CHI SONO I CANTANTI E I BALLERINI DI AMICI 2023?

Ecco chi sono gli allievi di questa ventitreesima edizione di ‘Amici 2023’:

Chiara Porchianello – ballo (Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha iniziato a ballare a due anni, ispirata dalla sorella maggiore che faceva pattinaggio artistico. Dice di sé “Quando ballo è l’unico momento in cui non penso a niente”)

Mida – canto (Ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso: “ho difficoltà a digerire le critiche”. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero)

Mariasol – ballo (Ha 17 anni e vive con la mamma e il papà, originario di Cuba. È stata la sorella a portarla per la prima volta a una lezione di danza quando aveva 8 anni: “Per me ballare è una valvola di sfogo, mi emoziono ogni volta”)

Elia – ballo (Ha 25 anni e vive con mamma e papà nella provincia di Vicenza. Laureato in Biotecnologie farmaceutiche, ha cominciato a studiare danza a 11 anni. Si definisce riservato ma non introverso, puntiglioso e rompiscatole)

Holden – canto (Ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Determinato, notturno e un po’ introverso. Ha scritto cosi tante canzoni da non riuscire a quantificarle. “faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”)

Sofia – ballo (Ha 17 anni vive ad Ancona con i genitori. Ha iniziato a camminare e ballare contemporaneamente fino a studiarla seriamente dal primo anno del liceo. Dice di sé: “Non mi accontento mai, voglio sempre superare i miei limiti”)

Holy Francisco – canto (Ha 18 anni, vive a Gela con la famiglia e il cane. Ha scritto la sua prima canzone a 14 anni. Dice di sé: “Molti si costruiscono un personaggio, io non ne sento il bisogno”)

Matthew – canto (Ha 22 anni, vive a Monza con i genitori. Ha capito che voleva fare musica, guardando un chitarrista durante un concerto. Non riesce a separarsi dalla sua chitarra elettrica. Dice di sé: “dico sempre la verità anche a costo di risultare scomodo”

Dustin – ballo (Ha 21 anni e vive in Australia con i genitori, due fratelli maggiori e la sorella gemella Page. Studente in Economia, si descrive ambizioso e vivace ma anche goffo e ingenuo. Dice: “Danzare per me significa respirare”)

Sarah – canto (Ha 17 anni e vive a Vigevano con la famiglia. Si definisce testarda, disordinata, indipendente e competitiva. “Per me cantare è una liberazione, canto tutto quello che mi passa per la testa”)

Lil Jolie – canto (Angela ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, “è la cosa che mi mette in contatto con me stessa)

Gaia – ballo (Ha 22 anni, è di Castellammare di Stabia ma vive a Roma con le sue coinquiline. Dopo alcuni anni di pattinaggio artistico ha deciso di dedicarsi alla danza. Dice di sé “Credo nell’amore anche se non l’ho mai provato”)

Valentina, nome d’arte Mew – canto (Ha 23 anni e vive e lavora a Jesolo in un negozio di collezionismo. Prima vendeva gelati in spiaggia. Ha iniziato a cantare all’età di 12 anni. Piange spesso, per tante cose, quando è felice e quanto è triste. “quando sono triste di solito scrivo una canzone”)

Nicholas – ballerino (“22 anni vive a Genova con i genitori, la sorella gemella, un fratello e 6 gatti. Ha cominciato a ballare seriamente meno di 3 anni fa, insieme a suo fratello durante il lockdown. “Per me ballare è un modo per tirare fuori quello che ho dentro”)

Giovanni Tesse – ballerino (Ha 19 anni e vive a Barletta con la famiglia. Cintura nera di karate e appassionato di macchine e motori, è stato campione italiano di danze latino americane in coppia con la sorella Ilaria. Dice: “Per me la danza è vita, non posso stare nemmeno un giorno senza ballare”)

Petit – canto (Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha lasciato una possibile carriera calcistica per dedicarsi completamente alla musica. Produce i suoi brani nella sua cameretta a tutte le ore del giorno e della notte)

Simone Galluzzo – ballo (Ha 18 anni e vive a Roma con i genitori. Si definisce molto buono, solare, estroverso, impulsivo e permaloso. Ballare per lui significa dare un senso alle emozioni che non sa descrivere da solo: “Quando ballo mi sento a casa”)

Stella – canto (Ha 17 anni e vive a Roma con i genitori, due fratelli e un cane. Socievole estroversa bravissima a scuola ha la media del 9. Ha scoperto la passione per la musica quando aveva 10 anni, alle scuole medie ha suonato percussioni in un’orchestra, esperienza che l’ha formata molto)

Kumo – ballo (Ha 22 anni è di Gaeta ma vive a Milano con due coinquilini. Ha iniziato a ballare hip-hop a 13 anni e nel frattempo studiava pianoforte al conservatorio. Dice di sé: “Sono competitivo con me stesso, la danza mi ha salvato la vita”)

Samuspina – cantante (Samuele ha 23 anni e vive a Milano con la sua famiglia. La passione per la musica, da sempre condivisa con il suo papà, lo ha portato a lavorare prima come dj e poi nelle produzioni strumentali. Nell’ultimo anno ha iniziato anche a scrivere i suoi inediti. “In generale mi piacciono tutte quelle cose che hanno un senso artistico, e la musica è una di queste”)

CHI SONO I PROFESSORI DI AMICI 2023?

Per la classe di canto, confermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini a cui si è aggiunge la ritrovata Anna Pettinelli. Confermata, invece, per la sezione di ballo, il tridente Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo.