Amici 2023 anticipazioni registrazione quarta puntata 15 ottobre: spoiler ed ospiti

Oggi, giovedì 12 ottobre 2023, sarà registrata la terza puntata di ‘Amici 23’. L’appuntamento con il secondo appuntamento della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è fissato per domenica 15 ottobre 2023 a partire dalle 14 su Canale 5. Grazie all’account AmiciNews ed al portale Superguidatv, nel tardo pomeriggio, vi daremo tutte le succose anticipazioni su quello che accadrà in trasmissione.

CHI SONO I CANTANTI E I BALLERINI DI AMICI 2023?

Nel corso della prima puntata sono stati assegnati 20 banchi. Ecco chi sono gli allievi di questa ventitreesima edizione:

Chiara Porchianello – ballo (Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha iniziato a ballare a due anni, ispirata dalla sorella maggiore che faceva pattinaggio artistico. Dice di sé “Quando ballo è l’unico momento in cui non penso a niente”)

Mida – canto (Ha 23 anni, è nato a Caracas e vive nella provincia di Milano con la mamma. Si definisce estroverso e permaloso: “ho difficoltà a digerire le critiche”. In futuro vorrebbe cantare in spagnolo e costruire una carriera anche all’estero)

Mariasol – ballo (“Ha 17 anni e vive con la mamma e il papà, originario di Cuba. È stata la sorella a portarla per la prima volta a una lezione di danza quando aveva 8 anni: “Per me ballare è una valvola di sfogo, mi emoziono ogni volta”).

Elia – ballo

Holden – canto (Ha 23 anni e vive a Roma da solo con 2 gatti. Determinato, notturno e un po’ introverso. Ha scritto cosi tante canzoni da non riuscire a quantificarle. “faccio tutto da solo, musica, testi e produzione”)

Sofia – ballo

Holy Francisco – canto (Ha 18 anni, vive a Gela con la famiglia e il cane. Ha scritto la sua prima canzone a 14 anni. Dice di sé: “Molti si costruiscono un personaggio, io non ne sento il bisogno”)

Matthew – canto

Dustin – ballo (Ha 21 anni e vive in Australia con i genitori, due fratelli maggiori e la sorella gemella Page. Studente in Economia, si descrive ambizioso e vivace ma anche goffo e ingenuo. Dice: “Danzare per me significa respirare”)

Sarah – canto

Lil Jolie – canto (Angela ha 23 anni ed è di Caserta. È figlia unica, vive a Milano dove si è trasferita per inseguire il sogno della musica. È competitiva, soprattutto con sé stessa. Per lei cantare è un atto liberatorio, “è la cosa che mi mette in contatto con me stessa)

Gaia – ballo

Valentina, nome d’arte Mew – canto (Ha 23 anni e vive e lavora a Jesolo in un negozio di collezionismo. Prima vendeva gelati in spiaggia. Ha iniziato a cantare all’età di 12 anni. Piange spesso, per tante cose, quando è felice e quanto è triste. “quando sono triste di solito scrivo una canzone”)

Nicholas – ballerino

Ezio – canto

Petit – canto (Ha 18 anni, vive a Roma con la mamma. Ha lasciato una possibile carriera calcistica per dedicarsi completamente alla musica. Produce i suoi brani nella sua cameretta a tutte le ore del giorno e della notte)

Simone Galluzzo – ballo

Stella – canto

Kumo – ballo (Ha 22 anni è di Gaeta ma vive a Milano con due coinquilini. Ha iniziato a ballare hip-hop a 13 anni e nel frattempo studiava pianoforte al conservatorio. Dice di sé: “Sono competitivo con me stesso, la danza mi ha salvato la vita”)

Spacehippiez – canto (Ha 22 anni, è alto 1,93, nato a Schio (vi) ma vive a Milano da tre anni. Lavora come cameriere part-time e il resto della giornata la dedica alla musica. È sensibile, riflessivo, ma anche allegro e leggero. “Ho tanti difetti, sono un po’ troppo perfezionista”)

CHI SONO I PROFESSORI DI AMICI 2023

Per la classe di canto, confermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini a cui si è aggiunge la ritrovata Anna Pettinelli. Confermata, invece, per la sezione di ballo, il tridente Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo.