Amici 2021: provvedimento disciplinare per Ibla, Enula, Alessandro e Aka7even (video)

Oggi, durante il daytime di ‘Amici 2021’, in onda, su Canale 5, è stato ufficializzato un provvedimento disciplinare per alcuni concorrenti del programma. La produzione, per la seconda volta, ha rimproverato ai cantanti ed ai ballerini di aver lasciato gli spazi in comune, sporchi, disordinati.

E’ stato deciso, quindi, attraverso una votazione di sospendere la maglia a tre allievi. Prevista anche l’assenza in studio e il lavoro, in sala, con i professori.

Enula si rifiuta di prendere parte alla consultazione e, quindi, subisce, in automatico, la punizione. Si aggiungono Ibla, Alessandro e Aka7even (che, ad inizio puntata, è stato rimproverato perché ha saltato una lezione preferendo giocare a carte con i compagni).

Produzione: “Le cose sembravano migliorate, invece, ricadiamo sempre sugli stessi errori. […] Stare lì dentro è un privilegio e non un diritto. Mi sento di dire che questo è un modo per difendere questo privilegio”.

Il danzatore di Lorella Cuccarini, a colloquio con la propria insegnante, scarica la tensione in un pianto liberatorio:

Cuccarini: E’ successo qualcosa che, da te, non me lo sarei mai aspettato. Sono usciti tre nomi e ci sei dentro anche tu. Cosa devo pensare io… che tu evidentemente dentro al gruppo non ti interessi al lavoro della casa? Questo è un programma in cui si cresce professionalmente ma, poi, bisogna saper vivere in un gruppo. Anche questo è maturità. La dimostrazione di prendersi anche cura l’uno dell’altro. Mi dispiace che arrivi un provvedimento disciplinare che nulla ha a che fare con la sala prove. Noi stiamo una settimana senza di lavoro. Ti prego di rifletterci.

Alessandro: “Il mio l’ho sempre fatto. L’hanno confermato tutti. Io non sono un ragazza che cucina tutto il tempo. Ma lavo sempre tutto. Non penso di non essere un ragazzo che non fa il suo. Non so dove ho sbagliato. Non sono l’uomo delle pulizie. Il mio lo faccio bene. Qui miglioro giorno per giorno, non posso perdere una settimana così. Non mi sento colpevole di tutto questo. Non voglio che sia arrabbiata con me”.