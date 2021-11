Nella decima puntata del pomeridiano di Amici 2021, la gara di canto non ha visto la presenza di alcun ospite esterno per giudicare i concorrenti. Nel corso della settimana, i professori di canto hanno potuto assegnare e proporre un brano ai cantanti delle squadre avversarie. LDA, artista scelto da Rudy Zerbi, si è trovato così di fronte alla proposta di Anna Pettinelli di interpretare “It’s so oh quiet” di Bjork. Una canzone ben lontana dallo stile e dall’identità del giovane che, però, ha scelto di accettare la sfida e ha interpretato il pezzo. Sotto suggerimento di Rudy Zerbi, ha inserito delle barre, in italiano, come risposta alla provocazione di Anna Pettinelli e dirette proprio a lei. La decisione, però, non è stata apprezzata dalla docente che ha voluto assegnare “zero” a LDA. Il motivo? E’ stato imboccato dal suo insegnante con l’idea di fare questa replica “cantata”. Una indicazione che avrebbe così sminuito il compito principale degli allievi della scuola, in aiuto eccessivo. Ed ecco l’idea del non classificabile.

Tra i due insegnanti ne è nato un piccolo battibecco a inizio puntata che, però, ha portato ad una successiva discussione nel programma. Di fronte al rischio di LDA di finire in sfida se ultimo nella classifica finale della gara canora, è intervenuto Albe. Proprio lui ha prima preso del difese dell’amico, ritenendo lo ZERO un voto ingiusto, Poi ha chiesto addirittura di mettersi in sfida al posto suo, in caso fosse tra gli ultimi due gradini nel gradimento. Ma la mossa non ha convinto Maria De Filippi che ha trovato fuori luogo la proposta di Albe, ricordandogli che se vuole andare in sfida ad Amici 2021 può farlo a priori, senza dover prendere il posto del suo amico “a rischio”.

Inizia la GARA CANTO e LDA è il primo ad esibirsi con la sua personale versione di "It's oh so quiet"! Che voto gli dareste? #Amici21 Posted by Amici di Maria De Filippi on Sunday, November 21, 2021

Dopo aver saputo che Albe aveva parlato a LDA della sua intenzione di sostituirlo in una eventuale sfida (con l’accordo di LDA stesso), Maria fa una doppia critica, per primo con LDA, apparentemente d’accordo all’idea del ‘cambio’:

“E le palle nella via dove le abbiamo lasciate? A casa? Ogni giorno siete chiamati a cantare… scegli di fare il cantante, vai in sfida tutti i giorni. Non ti far difendere dall’amico del cuore che dà dell’incompetente alla tua insegnante”.

E qui scatta, comprensibilmente, la seconda critica nei confronti proprio di Albe, anche lui insegnante di Anna Pettinelli. Dopo essere apparso contrariato per lo zero all’amico (quindi mettendo in discussione il suo operato), addirittura chiede di fare lui la sfida, mettendo in discussione il tutto e facendo questo “gesto eroico”. A intervenire e spiegarsi ancora una volta per il voto, è stata Anna Pettinelli:

“Siccome il compito te l’ho imboccato il tuo professore… tu non saresti da zero ma la regola è di non aiutarli in maniera così plateale”.

Poi, l’insegnante di Amici 2021 chiede di poter parlare in privato con Albe.

L’intervento di Albe, per quanto atto d’amicizia per LDA, ha effettivamente creato un tilt, andando contro la sua insegnante già durante la puntata per poi chiedere di immolarsi in caso del rischio sfida per il compagno. Una mossa che rischia un effetto boomerang e annulla il senso stesso di una gara canora e di una classifica.