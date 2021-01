“In tutte le cose che hai detto per me c’è qualcosa di bello. Alla fine eri quella pazza, no? Eri quella diversa dagli altri. E cosa c’è di meglio di questo? Tu lo sai meglio di me. Io ho 18 anni, mi vesto di rosa e mi metto lo smalto sulle unghie, eppure cosa mi importa? E cosa importa a te? Quindi piuttosto di arrivare a dire ‘mi piacerebbe essere bella’, perché non arrivi a dire che sei diversa e che lo devono accettare tutti? Perché sono sicuro che la ragazzina che a casa ti guarda e si rivede in te, smette di soffrire per queste cagate. Il ragazzino che si vuole vestire colorato, che vuole essere femminile, che vuole amare un uomo o mettersi lo smalto o semplicemente vuole essere diverso… lo fa. E puoi essere un esempio“.

A dirlo è stato Sangiovanni, il rapper in gara ad Amici 20, nel tentativo di consolare Giulia, la ballerina compagna di classe che aveva mostrato difficoltà nella preparazione di una coreografia nella quale avrebbe dovuto esaltare la sua femminilità.

Una vera e propria lezione di vita di Sangiovanni, un ragazzo di 18 anni, andata in onda nello speciale di sabato 30 gennaio 2021 del programma che, come noto, è molto seguito dal pubblico giovane.

Il bel momento di televisione è culminato con l’emozionante perfomance di Giulia, che ha ballato una coreografia realizzata per lei dal compagno di classe Samuele. E che prevedeva una traccia audio nella quale veniva ripetuta una delle frasi che più ha infastidito Giulia, ossia “prima di ridere, sistemati i denti“.

Come spesso accade in questi casi, Maria De Filippi ha scelto di non calcare la mano in studio, evitando commenti ulteriori da parte dei ragazzi coinvolti nella situazione. Come a dire: di fronte al discorso di Sangiovanni c’è davvero poco da aggiungere.