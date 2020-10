Amici di Maria De Filippi e la data di partenza

I momenti che stiamo attraversando sono molto difficili. L’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19 sta mettendo a soqquadro la nostra vita di tutti i giorni, sia in termini di salute che in termini di vita lavorativa e sociale. Dunque tutto ciò che gravita attorno alla pandemia ci tocca e spesso ci travolge e ovviamente tutto questo non risparmia il mondo della televisione. Il bollettino quotidiano di personaggi del mondo del piccolo schermo che dichiarano di essere stati toccati dal virus si aggiorna giorno dopo giorno e le produzioni televisive a loro connessi devono tenerne conto, diventa quindi molto complicato per la tv fare progetti e pianificazioni in condizioni così instabili. Fra i programmi che andranno in onda nei prossimi mesi e che puntualmente ogni autunno si affaccia sui teleschermi della nostra televisione c’è Amici di Maria De Filippi.

Il talent nostrano più longevo e di maggior successo della nostra televisione prendeva posto nel palinsesto autunnale più o meno in questo periodo, o poco più avanti. La collocazione dell’edizione 2020-2021 di Amici non è stata ancora fissata in maniera definitiva. Come è noto sono due gli appuntamenti autunnali con Amici, il primo, quello principale è posizionato nel sabato pomeriggio su Canale 5, il secondo, quello con il day time, quest’anno è stato collocato su Italia 1 alle sette di sera.

Nei giorni scorsi sul sito di Publitalia, la concessionaria che si occupa di raccogliere la pubblicità per conto delle reti televisive Mediaset, ha pubblicato l’offerta editoriale per l’autunno, posizionando Amici a dicembre, più avanti quindi rispetto alla consueta collocazione. Secondo quanto appende TvBlog Amici, nella collocazione della diretta del sabato pomeriggio, dovrebbe partire invece qualche settimana prima, si parla infatti di sabato 14 novembre.

Gli appuntamenti del day time posizionati nel preserale di Italia1 invece dovrebbero partire dalla settimana successiva. Usiamo il condizionale perchè, come accennato sopra, la data effettiva ed ufficiale della partenza della stagione 2020-2021 di Amici di Maria De Filippi non è stata ancora fissata, ma pare davvero molto probabile che la prima emissione di questo fortunato programma andrà in onda sabato 14 novembre alle ore 14:10 in diretta su Canale 5. Vedremo dunque nelle prossime settimane se ciò avverrà e nel caso ovviamente vi terremo informati.

Per quel che riguarda il cast del programma, in particolare il riferimento è al corpo docente, al momento non vi è alcuna certezza e tutto è in evoluzione.