Proprio da queste parti ve ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Amici sta per tornare sui teleschermi di Canale 5 e la data più probabile di questo atteso ritorno sul piccolo schermo del più longevo, celebre e titolato talent show della televisione italiana dovrebbe essere quella di sabato 14 novembre 2020.

In quella data è prevista la prima puntata dell’appuntamento in diretta del sabato pomeriggio, dovremmo dire lo storico appuntamento del sabato pomeriggio su Canale 5 a partire dalle canoniche 14 e 10. La settimana dopo ecco l’appuntamento con il day time che quest’anno sarà ospitato dalla rete cadetta di casa Mediaset, Italia 1, alle ore 19.

Nel medesimo lancio vi abbiamo parlato di una situazione in itinere per quel che riguarda i professori di questa popolare trasmissione televisiva. Si parla tanto sul web di cambi, di conferme rispetto al corpo docente di Amici 2020-2021 ma ci giunge una voce che più che una voce sarebbe una specie di strillo. Lorella Cuccarini potrebbe entrare nel corpo docente di Amici come professoressa di ballo.

Per Lorella sarebbe una bella rivincita dopo le ultime vicende che l’hanno vista protagonista di una querelle con il suo compagno di lavoro nell’ultima stagione televisiva, a cui è seguito uno stop lavorativo per quel che riguarda mamma Rai. Ora per Lorella, con l’approdo ad Amici, sarebbe pure un ritorno a Mediaset, dove arrivò due anni dopo il suo debutto in Rai a Fantastico 6 come showgirl lanciata dal buon Pippo Baudo.

A Mediaset Lorella fu accolta da babbo Antonio Ricci che la chiamò prima ad Odiens, un celebre varietà del sabato sera di Canale 5 e poi a Paperissima, Successivamente per Lorella si aprirono le porte della domenica pomeriggio con Marco Columbro a Buona domenica e poi in tanti altri programmi targati Cologno Monzese. Dunque per Lorella se si sono chiuse le porte della Rai potrebbe riaprirsi il portone di Mediaset grazie ad Amici fra le braccia dolci e protettive di Maria De Filippi pronta a darle nuova luce professionale, va detto però che ancora non c’è l’ufficialità di questa operazione, che potrebbe arrivare a breve. Sul resto del corpo docente di Amici vige per ora il più totale riserbo.