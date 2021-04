Questa sera, andrà in onda il quarto serale della ventesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5, in prima serata.

Fino ad ora, gli allievi che hanno dovuto lasciare la scuola di Amici sono stati 6: i cantanti Leonardo, Esa, Ibla e Gaia e i ballerini Tommaso e Rosa.

Questa sera, assisteremo ad una sola eliminazione. Su TvBlog, è già disponibile il post riguardante gli spoiler di questo quarto serale, registrato giovedì 8 aprile.

Le squadre sono le seguenti:

– Celentano/Zerbi (i cantanti Sangiovanni, Deddy ed Enula e la ballerina Serena);

– Arisa/Cuccarini (i cantanti Tancredi e Raffaele e i ballerini Martina e Alessandro);

– Pettinelli/Peparini (il cantante Aka7even e i ballerini Giulia e Samuele).

I giudici che valuteranno le sfide, com’è già noto, sono Stefano De Martino, Emanuele Filiberto di Savoia e Stash.

Il direttore artistico di Amici, invece, è Stephane Jarny.

Per quanto riguarda gli ospiti di questa quarta puntata, invece, la super ospite musicale sarà Alessandra Amoroso. La cantante salentina, vincitrice dell’ottava edizione di Amici, ha recentemente pubblicato due nuovi singoli, Piuma e Sorriso Grande.

L’ospite comico del serale di questa sera, invece, sarà Francesca Manzini, che tornerà nel talent show di Maria De Filippi dopo l’esperienza, come concorrente, della prima e finora unica edizione di Amici Celebrities, la versione vip di Amici andata in onda nel 2019. L’attrice e comica romana, che è stata recentemente al timone di Striscia la Notizia per tre settimana al fianco di Gerry Scotti, prenderà il posto di Pio e Amedeo, ospiti comici dei primi tre serali di Amici 20. I due comici foggiani, come sappiamo, stanno preparando il loro show di prima serata, Felicissima Sera, che andrà in onda sempre su Canale 5.

L’appuntamento con il quarto serale di Amici, quindi, è a stasera, a partire dalle ore 21:35.