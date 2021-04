Oggi, giovedì 8 aprile 2021, è stato registrato il quarto serale della ventesima edizione di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi, che andrà in onda sabato 10 aprile, in prima serata su Canale 5.

Anche questa settimana, quindi, pubblichiamo l’articolo contenente gli spoiler del prossimo serale riguardanti gli esiti delle sfide tra le tre squadre, Celentano-Zerbi (Sangiovanni, Deddy, Serena ed Enula), Arisa-Cuccarini (Raffaele, Tancredi, Alessandro e Martina) e Peparini-Pettinelli (Aka7even, Giulia e Samuele), giudicate da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia.

Rispetto alle prime tre registrazioni di Amici, in questo quarto serale, non ci sono state due eliminazioni ma soltanto una. L’esito dello spareggio decisivo è stato comunicato agli allievi all’interno della loro casetta, di conseguenza, i telespettatori scopriranno il nome dell’eliminato sabato sera, al termine della puntata.

In questo articolo, quindi, troverete solo i nomi degli allievi a rischio eliminazione. Come sempre, se non volete rovinarvi la sorpresa, vi invitiamo ad INTERROMPERE QUI LA LETTURA.

Le anticipazioni sono state pubblicate dal sito Isa e Chia, riprese dal profilo Twitter, Le Emily di Quello che tutti vogliono sapere.

Nella prima manche, la squadra Celentano-Zerbi ha sfidato il team Peparini-Pettinelli che ha perso il confronto (Sangiovanni ha vinto contro Aka7even, Samuele e Giulia hanno vinto contro Serena, Deddy ha battuto Aka7even).

Aka7even, Giulia e Samuele sono finiti a rischio eliminazione. Al ballottaggio, sono finiti Aka7even e Samuele. Aka7even è stato il primo allievo a rischio eliminazione.

Nella seconda manche, la squadra Celentano-Zerbi ha sfidato il team Arisa-Cuccarini, vincendo per la seconda volta in questo serale.

Alessandro, Raffaele e Tancredi sono finiti a rischio eliminazione. Al ballottaggio, sono finiti Tancredi e Alessandro. Tancredi è stato il secondo allievo a rischio eliminazione.

Anche nella terza manche, la squadra Celentano-Zerbi ha sfidato il team Arisa-Cuccarini, perdendo questa volta il confronto (una delle sfide è stata Martina contro Serena, vinta da Martina).

Enula è stata la terza allieva a rischio eliminazione.

Lo spareggio finale ha visto, come protagonisti, Enula e Tancredi. Uno di loro due, quindi, è l’eliminato.

Giulia si trova al primo posto della classifica TIM.