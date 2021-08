Si chiama American Horror Stories la nuova avventura televisiva di Ryan Murphy. Sì, avete letto bene: il titolo ci fa capire che questa nuova serie tv di Fx altro non è che uno spin-off di American Horror Story, serie horror cult diventata un appuntamento fisso per numerosi telespettatori. Ma cos’è American Horror Stories? Non abbiate paura e proseguite nella lettura per scoprirlo.

American Horror Stories, la trama

American Horror Stories è in realtà una serie tv antologica: questo vuol dire che ogni episodio racconta una storia autoconclusiva, che si chiude nell’arco della durata dell’episodio stesso, lasciando così spazio, nella puntata successiva, ad un altro racconto.

Tutte le puntate hanno comunque un minimo comune denominatore, ovvero il tema dell’horror, declinato a seconda delle storie in modi differenti, ma sempre con l’intento di far venire i brividi al pubblico tramite racconti spaventosi e personaggi inquietanti. Non solo: alcuni episodi faranno riferimento a personaggi e situazioni già viste in American Horror Story.

American Horror Stories, il cast

Essendo una serie antologica, il cast di American Horror Stories è molto variegato e cambia di puntata in puntate. Ci sono però degli attori ed attrici che vale la pena segnalare.

Matt Bomer: episodio 1 e 2

Sierra McCormick: episodi 1, 2 e 7

Paris Jackson: episodi 1 e 7

Aaron Tveit: episodi 1 e 6

Naomi Grossman: episodio 3

John Carroll Lynch: episodi 3 e 7

Leonardo Cecchi: episodio 3

Kevin McHale: episodio 4

Danny Trejo: episodio 4

Billie Lourd: episodio 5

Dylan McDermott: episodio 7

Jamie Brewer: episodio 7

American Horror Stories, episodi

La serie tv è composta da sette episodi, ecco titolo e trama.

Episodio 1 e 2: “Rubber (wo)Man”

Una famiglia si trasferisce nella famosa Murder House della prima stagione di American Horror Story, restando coinvolti dalle strane presenze che si aggirano al suo interno.

Episodio 3: “Drive In”

Una coppia si reca ad un drive in per vedere un film che anni prima era stato bandito perché la sua visione provocava un’isteria di massa tra i telespettatori, che iniziavano ad uccidersi a vicenda. Sarà ancora così?

Episodio 4: “La lista dei cattivi”

Un gruppo di influencer, per guadagnare nuovi follower, pubblica alcuni video di scherzi in un Villaggio di Babbo Natale di un centro commerciale. Ma non sanno che il Babbo Natale che hanno incontrato è un serial killer…

Episodio 5: “Ba’Al”

Una moglie disperata è disposta a tutto pur di restare incinta.

Episodio 6: “Feral”

Una famiglia parte per un viaggio in un campeggio, ma non sa cosa si nasconde tra i boschi.

Episodio 7: “Game Over”

Una coppia si mette alla prova accettando di passare una notte in una delle case infestate più famose.

American Horror Stories, data di uscita in Italia e dove vederla

La serie tv è già in onda negli Stati Uniti, sul canale via cavo Fx, dove ha debuttato il 15 luglio 2021. In Italia, invece, American Horror Stories arriverà l’8 settembre 2021 sul catalogo Star, all’interno della piattaforma Disney+ che contiene produzioni rivolte ad un pubblico adulto. La stessa piattaforma ospiterà, da ottobre, anche la decima stagione di American Horror Story, che ha come sottotitolo “Double Feature”.

American Horror Stories, il trailer

Ecco il trailer di American Horror Stories.

American Horror Stories, le foto

Ecco le foto di American Horror Stories.