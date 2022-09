“Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia, visto il mio ultimo ex tu saresti il prossimo” con questa frase Ambra Angiolini liquida con ironia Samuel, concorrente bolognese presentato ieri nell’ultima puntata delle auditions di X Factor 2022. Un chiaro riferimento alla sua storia con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, con cui è stata fidanzata dal 2017 al 2021.

Tutto parte dalla passione del ragazzo per la conduttrice e attrice, la sua voglia di conoscerla è talmente tanta che il suo nome finisce persino nel brano che ha portato sul palco: riso col pollo. Ambra non sembra essere rimasta ammaliata dal costante corteggiamento del ragazzo, quasi un’ossessione per lui. Apparentemente Ambra sembra prendere la dimostrazione dell’aspirante concorrente con un certo imbarazzo tanto da dire al microfono “non me l’aspettavo”, salvo poi cambiare atteggiamento e giocarci su.

Ambra sale sul palco, mentre dietro le quinte l’amico di Samuel si sorprende della mossa del giudice (QUI il video). Si mette a fianco del concorrente e dice: “Oggi grazie a te, caro ‘Riso col pollo’, voglio dire alla mia psicoterapeuta che sono guarita. Per me è no“.

Si tratta di una delle rare volte in cui Ambra Angiolini si lascia andare a qualche battuta sul suo privato, precedentemente (nell’ottobre 2021) fu protagonista di una discussa vicenda scaturita dalla consegna di un tapiro d’oro da Striscia la Notizia in seguito alla fine della storia d’amore con Massimiliano Allegri e che portò ad una serie di polemiche.

Ambra Angiolini è fidanzata?

Recentemente il settimanale Diva e Donna ha lanciato l’indiscrezione bomba secondo cui l’attrice e conduttrice nonché giudice di X Factor 2022 avrebbe avuto “una notte di fuoco” con l’attore Francesco Scianna (hanno lavorato insieme a teatro, si sono conosciuti nel 2016). Lo stesso settimanale ha pubblicato alcuni scatti dove si vedono chiaramente la Angiolini e Scianna abbracciati durante una serata romana in un locale.

Ad ora è troppo presto per dire se Ambra ha davvero ritrovato l’amore, ma i suoi sorrisi lasciano pensare che qualcosa di bello sta per accadere…