Amazon Prime Video, tutte le uscite e le notivà in arrivo a maggio 2025

Maggio porta una ventata di novità su Amazon Prime Video, film inediti e titoli attesi che terranno incollati gli spettatori allo schermo.

Il catalogo di Amazon Prime Video si rinnova anche questo mese e, senza ombra di dubbio, maggio 2025 si preannuncia come un periodo ricco di contenuti interessanti e titoli capaci di soddisfare gusti diversi. Si spazia dal dramma psicologico alla fantascienza, passando per l’animazione, le storie vere e il cinema d’azione.

Insomma, ce n’è per tutti, e le uscite in programma promettono di regalare serate decisamente coinvolgenti. Come sempre, la piattaforma di streaming punta su una varietà di generi e storie che cercano di parlare a un pubblico ampio, mescolando produzioni internazionali e titoli italiani.

Tuti i titoli più attesi di Amazon Prime Video di maggio

Si comincia il 7 maggio con Alice, Darling, un thriller psicologico che ha già fatto discutere nei festival di settore. Il film, che racconta la storia di una giovane donna alle prese con una relazione tossica, si concentra sulla riscoperta della propria identità, un tema molto attuale trattato con delicatezza ma anche con una certa crudezza. È uno di quei titoli che non passano inosservati, per il messaggio forte e per la performance intensa dell’attrice protagonista. Giusto il giorno dopo, l’8 maggio, arriva Tin Soldier, film d’azione ad alto tasso di adrenalina che promette di fare felici gli amanti del genere. Scene spettacolari, tensione continua e un cast internazionale per un titolo che potrebbe diventare una delle sorprese del mese.

Ma le novità non si fermano qui. Il 13 maggio sarà il turno di Settlers – Colonia marziana, una pellicola che porta lo spettatore su Marte, ma con uno sguardo intimo e umano. Non si tratta della solita fantascienza fredda e tecnica, bensì di un racconto che esplora la solitudine, la sopravvivenza e il desiderio di creare una nuova casa in un ambiente ostile. È una storia di confini, non solo fisici ma anche emotivi. E proprio per questo potrebbe piacere anche a chi solitamente non è attratto dal genere.

Il giorno successivo, il 14 maggio, tocca a Arkie e la magia delle luci, un film d’animazione che strizza l’occhio a un pubblico giovane ma che potrebbe sorprendere anche gli adulti. Colorato, fantasioso, con una narrazione che punta sul cuore e sull’immaginazione, è uno di quei film che si prestano bene a una visione in famiglia. Più adulto e decisamente diverso, invece, è A Working Man, in arrivo il 15 maggio, che affronta il tema della dignità del lavoro e delle difficoltà quotidiane in modo crudo, realistico, ma sempre con uno sguardo empatico.

Il 17 maggio sarà la volta di Adagio, film italiano molto atteso per la sua capacità di fondere dramma e riflessione sociale. Ambientato in una Roma tesa e malinconica, racconta la storia di un giovane coinvolto in vicende più grandi di lui, con un tono che ricorda il miglior cinema di denuncia ma con una scrittura asciutta e contemporanea. A chiudere il mese ci pensano due titoli dalle atmosfere opposte: il 29 maggio esce Boudica, ispirato alla leggendaria regina guerriera che sfidò l’Impero Romano. Una storia epica, di forza e ribellione, pensata per chi ama le narrazioni storiche forti e cinematograficamente imponenti. Infine, il 31 maggio arriva 10 giorni con i suoi, commedia italiana che riprende lo stile brillante e caotico della commedia degli equivoci, raccontando la convivenza forzata tra generazioni in modo divertente ma non privo di spunti riflessivi.

Amazon Prime Video, insomma, punta tutto su un mix di emozioni, generi e approcci narrativi differenti. Che si cerchi azione, introspezione, intrattenimento leggero o storie profonde, maggio 2025 è un mese che saprà accontentare ogni tipo di spettatore. E, a giudicare dalle prime reazioni, molti di questi titoli faranno parlare di sé per molto tempo.