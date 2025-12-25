Amazon Prime Video, tutte le novità di gennaio 2026 tra sequel attesi e nuovi originali

Il 2026 su Amazon Prime Video si apre con un mix di sequel molto attesi, game show extralusso e nuove serie internazionali: ma sono soprattutto i film a interessare il grande pubblico degli abbonati

Per gli abbonati Amazon Prime Video, gennaio 2026 parte con il piede sull’acceleratore. Le novità in esclusiva sono parecchie a cominciare da una serie di film in esclusiva, diversi sequel molto attesi e alcune serie.

Amazon Prime Video, le segnalazioni di gennaio

Il primo titolo da segnare in agenda è Gigolò per caso 2 – La sex guru (in programma dal 2 gennaio), che rimette in pista la disfunzionale coppia padre-figlio formata da Christian De Sica e Pietro Sermonti. A complicare le cose arriva Rossana Astri, la “sex guru” interpretata da Sabrina Ferilli, pronta a rivoluzionare gli equilibri sentimentali e professionali dei Bremer e a trasformare la commedia sexy in una vera guerra dei sessi.

Sul versante dei grandi show internazionali, Prime Video rilancia con Beast Games 2 (in programmazione dal 7 gennaio), nuovo giro per il format guidato da MrBeast: 200 concorrenti, sfide sempre più estreme e un montepremi da 5 milioni di dollari, in un continuo duello tra forza fisica e intelligenza.

I film di gennaio su Amazon Prime Video

Gli amanti del thriller di spionaggio ritrovano invece Tom Hiddleston in The Night Manager 2 (dall’11 gennaio): Jonathan Pine torna in azione con una nuova identità, tra Londra e la Colombia, in un intreccio di armamenti, eserciti di guerriglia e doppi giochi che aggiornano il classico di John le Carré ai tempi dello streaming.

Sul fronte cinema, gennaio porta su Prime Video anche il teen romance Bad Boy and Me (16 gennaio), tratto dal bestseller nato su Wattpad. La coppia perfetta per la narrativa adolescenziale e sentimentale: una cheerleader disciplinata incontra un quarterback fisicatissimo e ribelle con inevitabili scintille romantiche pensate per il pubblico più giovane.

Nel segno dell’azione arriva invece Fratelli Demolitori (28 gennaio), action comedy ambientata alle Hawaii con due personaggi straordinari Jason Momoa e Dave Bautista, amatissima superstar WWE ormai realtà di prima grandezza nel cinema. Moma e Bautista sono due fratellastri costretti a fare squadra dopo la misteriosa morte del padre, tra segreti di famiglia e complotti da sgominare.

I Game Show su Amazon Prime Video

Per chi ama i game show in salsa italiana, il mese segna anche il ritorno di Red Carpet – Vip al tappeto 2 (dal 23 gennaio), con Alessia Marcuzzi e il commento in sottofondo della Gialappa’s Band a guidare dive e bodyguard in un percorso a ostacoli tutto da ridere.

A completare il quadro dell’offerta Prime Video c’è poi un robusto refresh di catalogo: dalle commedie di Checco Zalone – praticamente tutta la library (Cado dalle nubi, Che bella giornata, Tolo Tolo e Sole a Catinelle ) a un superclassico come la trilogia di Ritorno al futuro, passando per Mamma Mia! Ci risiamo, Bullet Train e altri classici come Erin Brockovich (Julia Roberts) o Marie Antoinette (Kirsten Dunst).