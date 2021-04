Amazon Prime Video: le nuove serie tv in uscita a Maggio 2021

Amazon si gode ancora il travolgente successo di Lol – Chi ride è fuori e in attesa della seconda stagione il 14 maggio arriva la versione spagnola e il 28 quella francese che si vanno ad aggiungere alle altre già presenti. E il mese di Maggio la piattaforma di streaming si arricchisce della terza stagione di The Good Fight, di nuovi titoli anime per gli amanti del genere, e di 4 nuove produzioni originali inedite.

Si parte il 7 con la serie tedesca Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino, reinterpretazione contemporanea della storia di Christiane F e dei suoi amici, sei adolescenti in lotta per realizzare i loro sogni di felicità e libertà lasciandosi tutto alle spalle ma finendo in un vortice di droga e prostituzione.

Si cambia totalmente scenario la settimana successiva con la miniserie del premio Oscar Barry Jenkins The Underground Railroad. Siamo in Georgia in epoca pre- Guerra Civile Americana e una ragazza, Cora, tenta la sorte nella ferrovia sotterranea che credeva essere solo un mito e si rivelerà realtà. Il 25 maggio è attesa Veleno, docu-serie italiana che racconta la vicenda de I Diavoli della bassa modenese, racconto misterioso tra pedofilia e satanismo che ha sconvolto una comunità.

Il 28 maggio è invece la volta di Panic una serie Young Adult tratta dal romanzo di Lauren Oliver, adattato dalla stessa autrice, che racconta le vicende di un gruppo di adolescenti del Texas alle prese con un’avventura particolare. Ogni anno infatti i neodiplomati sanno che dovranno superare delle sfide a eliminazione per sperare di uscire dalla cittadina e migliorare le loro vite. Quest’anno però la situazione è cambiate, la posta in gioco è sempre più alta, tutto è più pericoloso e dovranno superare le loro paure e capire quanto sono disposti a rischiare per vincere.

Il calendario delle serie tv su Amazon Prime Video a Maggio 2021