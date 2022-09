Amaurys Perez al Grande Fratello Vip 7

Amaurys Perez è il sesto concorrente del ‘Grande Fratello Vip 7‘. Ha fatto il proprio ingresso durante la prima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 19 settembre 2022.

Reality Show Grande Fratello VIP 7, il cast è stato svelato e l'effetto 'top secret' svanisce

Amaurys Perez, 46 anni, è un noto volto della pallanuoto maschile italiana e mondiale. E’ nato a Camaguey (Cuba) il 18 marzo 1976.

Sono un ossoduro, abituato a vincere. La pallanuoto per me è tutto. Ho fatto parte del leggendario team italiano del Settebello che ha ottenuto un sacco di successi. Non c’era per nessuno in quei tre meravigliosi anni.

Inizia ad appassionarsi al mondo dello sport fin dalla tenera età e, dopo aver conseguito una laurea in Scienze motorie, intraprende la sua carriera agonistica in Spagna per poi trasferirsi in Italia. Membro del team leggendario del Settebello, Amaurys colleziona numerose vittorie e conquista la medaglia d’oro nel Campionato Mondiale di Shangai nel 2011, una medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Londra 2012 e al World League di Firenze 2011 e, infine, un bronzo a quello di Almaty 2012.

Mia mamma per non tenerci in mezzo alla strada ci ha portato in piscina. E da qui è nata la passione. Dopo tanti anni di sport, mi sono divertito anche a fare il modello anche nudo. L’Italia mi ha dato tutto ma la cosa più bella è stata mia moglie. E’ stata dura conquistarla, è calabrese. Sono molto passionale. Ho fatto tanta tv perché la tv mi diverte. Sono vulnerabile. Non nascondo niente, se devo litigare lo faccio. Non sono perfetto. Ballo di tutto dalla mattina alla sera.

Sposato con Angela, l’ex pallanuotista è papà di tre splendidi bambini: Gabriel, Christian e Daisy.

Per lui non è la prima volta in un reality: in passato, infatti, ha preso parte ad altri programmi televisivi ed è pronto ad intraprendere questa nuova avventura con positività, lealtà e con il sorriso stampato sulle labbra.

Qui, il video di presentazione.