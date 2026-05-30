Nuovo appuntamento su La7 con “Amarsi un po’”: i conduttori Togni e Rosolino ci guidano tra i segreti del benessere, fitness, skincare e mete imperdibili.

“Amarsi un po’”: Samanta Togni e Massimiliano Rosolino in una nuova avventura, le anticipazioni

Nuovo appuntamento domenicale con la salute, i viaggi e la cura di sé. Domenica 31 maggio, alle ore 10:10 su La7, Samanta Togni e Massimiliano Rosolino tornano al timone di “Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso”, il magazine che unisce la scoperta del mondo ai segreti per stare bene con se stessi. Si preannuncia una puntata ricca di spunti, capace di spaziare con disinvoltura dalle mete internazionali alle eccellenze del nostro territorio, senza mai dimenticare i consigli pratici degli esperti.

Il viaggio di questa settimana oltrepassa l’oceano per sbarcare a Santo Domingo. La capitale della Repubblica Dominicana, scrigno di storia e prima vera città di fondazione europea nelle Americhe, sarà la protagonista di una narrazione che ne svelerà le bellezze culturali e il profondo valore storico.

Dal grande turismo internazionale si passerà poi a un’eccellenza tutta italiana legata alla scienza del vivere bene. In collegamento ci sarà infatti la dottoressa Lucia Magnani, pronta a illustrare l’innovativo progetto dedicato alla longevity attivo nella cornice termale di Castrocaro Terme e Terra del Sole.

Rosolino e Togni tra cucina e viaggi

Come da tradizione, il cuore del programma è rappresentato dai preziosi consigli degli specialisti, pronti a guidare il pubblico verso scelte quotidiane più salutari. In cucina, insieme alla nutrizionista della trasmissione, si farà chiarezza sull’importanza di una dieta bilanciata, pilastro fondamentale per assicurare all’organismo il giusto apporto di micronutrienti essenziali.

Grande attenzione sarà riservata anche alla bellezza quotidiana grazie all’intervento del cosmetologo, che spiegherà come calibrare la skincare tra giorno e notte, focalizzandosi in particolare sui benefici delle ceramidi per supportare la rigenerazione cellulare notturna. Subito dopo, l’hair stylist di fiducia svelerà i trend cromatici della stagione estiva e i trucchi per mantenere la chioma sempre lucente attraverso l’uso di prodotti specifici.

Il benessere passa inevitabilmente anche attraverso l’attività fisica, e per l’occasione il personal trainer Niccolò Famiglietti guiderà i telespettatori in una sessione di allenamento mirata a tonificare la parte superiore del corpo.

Il racconto della puntata si arricchirà inoltre di una parentesi verde dedicata ai segreti del giardinaggio, con i trucchi per curare e concimare il prato durante i mesi più caldi dell’anno, e di una finestra sul mondo animale che approfondirà le curiosità della più prestigiosa mostra canina del pianeta.

Infine, il consueto viaggio nei tesori del Belpaese farà tappa in Calabria per la classica Cartolina dall’Italia. Questa settimana i riflettori si accenderanno su Pizzo Calabro, unendo la suggestione del paesaggio alla celebrazione della sua tradizione gastronomica più celebre, ovvero il famosissimo gelato artigianale, un vero e proprio simbolo di eccellenza e maestria locale.