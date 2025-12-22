Amadeus, la Rai rivela la sua posizione sul rientro in azienda del conduttore

Amadeus lascia Nove e torna in Rai? Secondo alcune indiscrezioni il suo ritorno alla rete di stato è vicino: da Sanremo 2027 a Affari Tuoi tutti i possibili scenari.

La scelta di Amadeus di lasciare la Rai per approdare a Nove, dove gli sono state offerte maggiori opportunità professionali, ad oggi non si è rivelata del tutto azzeccata. Il conduttore non ha replicato il successo di ascolti di Che tempo che fa e i suoi programmi hanno faticato ad imporsi ai telespettatori. Questo ha portato il conduttore ad accettare proposte come quella di Mediaset, che lo ha ospitato come giudice del serale di Amici e non solo.

Secondo alcune indiscrezioni che circolano da qualche giorno l’esperienza di Amadeus a Warner Bros. Discovery, sembra essere agli sgoccioli: il conduttore potrebbe presto lasciare l’emittente e tornare in Rai. Amadeus è tra i personaggi tv più amati dal pubblico e nonostante non sia riuscito nell’impresa di traghettare gli spettatori dalle reti competitor a Nove resta un professionista in grado di portare al successo format consolidati e nuovi programmi: il suo ritorno alla rete di stato è appetibile e sarebbe sicuramente gradito dal pubblico.

Secondo alcuni rumors la Rai potrebbe affidare a Amadeus la conduzione di una serie di prime serate dedicate a personaggi famosi, format ispirato alle Serate d’onore di Pippo Baudo: primo ospite? Il suo storico amico Fiorello. Anche se il dubbio più pesante riguarda Il Festival di Sanremo 2027: il conduttore è prossimo a tornare all’Ariston? Del resto Carlo Conti ha firmato per due edizioni e per il prossimo anno non ci sono ancora nomi possibili.

Amadeus torna all’Ariston per Sanremo 2027? Le indiscrezioni

L’eventualità di un ritorno all’Ariston per Sanremo 2027 di Amadeus non sembra essere poi così remota. La dirigenza Rai sarebbe pronta a riaffidargli la kermesse, nessuno meglio di lui ne conosce le dinamiche, visto che è riuscito a cambiarlo sotto diversi aspetti. Per il pubblico il suo nome è sinonimo di Sanremo e un suo ritorno sarebbe accolto con entusiasmo. Tuttavia per ora sono solo ipotesi che non hanno trovato nessun fondamento.

Certo è che con il successo de La Ruota della Fortuna e di Max Giusti alla conduzione di Caduta Libera non sembra esserci per lui spazio a Mediaset.

Rai rompe il silenzio sul ritorno di Amadeus: “Non è tra i nostri piani”

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, la dirigenza Rai ha deciso di fare chiarezza sul possibile ritorno in azienda di Amadeus. Il conduttore a quanto pare non è tra i piani dell’azienda di stato: “In merito ad alcuni articoli di stampa usciti in questi giorni, pur ribadendo la stima professionale nei suoi confronti, la Rai precisa che il suo ritorno non rientra nei piani editoriali dell’azienda”.

Questa la nota stampa ufficiale della Rai che mette un punto fermo sull’indiscrezioni, ad oggi del tutto infondate. A quanto pare non c’è nessuna trattativa, ne tanto meno il conduttore ha espresso il desiderio di fare un passo indietro. Anche se l’amico Fiorello durante il suo programma radiofonico La Pennicanza, si è lasciato andare a qualche allusione.