Amadeus e il tutorial per vedere il NOVE: trattare i telespettatori da stupidi non è la soluzione

L’avventura di Amadeus sul canale NOVE è partita oggettivamente un po’ sottotono: oltre il non entusiasmante Suzuki Music Party, il game show Chissà chi è, il Soliti Ignoti di Warner Bros. Discovery, si è ormai assestato intorno al 3% (con preoccupante calo sotto il 3% nella seconda settimana).

Il conduttore, quindi, per risollevare un po’ gli ascolti, ha condiviso sui social un piccolo tutorial per aiutare i telespettatori, soprattutto quelli un po’ più avanti con l’età, a sintonizzarsi correttamente sul canale NOVE:

Volevo ringraziare le signore e i signori che hanno detto delle cose carine nei video che avete visto e che mi dicono che non riescono a vedere il canale NOVE. Allora, piccolo tutorial: ad esempio, io sono qui in cucina, voglio vedere Chissà chi è, prendo il telecomando e basta premere il canale 9 del digitale terrestre. Come ho fatto io adesso… Se non riuscite a vederlo, va risintonizzato.

E non solo. Nella “storia” successiva, è arrivato anche il mini-tutorial per vedere correttamente il NOVE anche sul decoder Sky:

E qualcuno potrebbe dire: ma se io guardo la televisione sui canali satellitari? Ora vi spiego. È molto semplice. Con il telecomando, basta digitare 149. Centoquarantanove. E si vede, appunto, Chissà chi è. Eccolo!

Non mettiamo in dubbio, ovviamente, l’intenzione di fare un video leggero e ironico ma la resa finale, sinceramente, non è stata proprio felicissima. Il messaggio finale che passa è quello di un programma che fatica a carburare perché esistono telespettatori che non riescono a premere 9 sul telecomando e trattare gli spettatori da stupidi, per non scrivere altro, non appare certo la soluzione migliore.

Da ripescare, a riguardo, le parole di Amadeus recentemente concesse a Vania Crippa:

Ora faccio un altro campionato. In un paragone calcistico è come dire “Ho giocato nel Real Madrid, adesso sono in una squadra dalle grandi ambizioni che però è bassa in classifica”. La scommessa è crescere nel tempo. È un’avventura nuova, non tutto si misura in share che pure rimane importantissimo. Alzarlo di un punto sarà un risultato straordinario.

Parole condivisibili, ma certe mosse social, a volte, denotano solamente ansia.