Amadeus torna a Mediaset: l’annuncio

Grande novità per le reti del Biscione, il famoso conduttore, ex volto Rai e attuale simbolo di Canale Nove, è pronto a tornare

Amadeus è pronto a tornare sulle reti Mediaset, dopo aver partecipato come giurato ad Amici, per lui c’è ancora spazio sui canali del Biscione. Del resto parliamo di un conduttore storico ed è normale che gli siano affidati impegni di un certo livello. Ed è proprio quello che farà, conducendo uno spettacolo musicale importante.

Un annuncio che ha spiazzato non poco, da quando Amadeus ha lasciato la Rai sono in tanti a chiedersi come mai non sia migrato su Mediaset e perché l’azienda del Biscione non lo abbia “corteggiato”. Ricordiamo, infatti, che il conduttore ha lasciato la tv di Stato per passare a Canale Nove, dove però i risultati dei suoi programmi non sarebbero stellari come quelli che otteneva in Rai.

Cosa condurrà Amadeus su Mediaset? L’evento musicale da Napoli

Giovedì 25 settembre si è tenuto a Napoli un importante evento musicale contro la violenza sulle donne, un concerto che ha registrato sold out in poco tempo e che è stato condotto proprio da Amadeus. Lo spettacolo sarà poi trasmesso su Mediaset prossimamente e per questo l’ex volto Rai, comparirà nuovamente su Canale 5.

“Una nessuna centomila”, è questo l’evento organizzato da Fiorella Mannoia in piazza Plebiscito a Napoli. Un super concerto che ha visto esibirsi tantissimi ospiti, per sensibilizzare su un tema – quello della violenza sulle donne – su cui non andrebbero mai spenti i riflettori. E il concerto svoltosi a Napoli è stato un momento di grande importanza, per l’impegno sociale e per la grande musica che ha accompagnato dibattiti sul tema.

A esibirsi sul palco partenopeo, presentati da Amadeus, ci sono stati non solo cantanti ma anche volti televisivi e del mondo dello spettacolo: Paola Turci, Rose Villain, Veronica Gentili, Anna Foglietti, Francesca Michielin, Emma, Ermal Meta, Elisa, Elodie, Annalisa, Ariete, Bigmama, Bruonori Sas, Malika Ayane, Gaia, Gigi D’Alessio, Francesco Gabbani e Noemi. Tutti si sono uniti in un unico grande coro per dire basta ai femminicidi, i cui numeri – in Italia – continuano a essere allarmanti. L’evento ha avuto anche uno scopo benefico, aiutare in modo concreto le associazioni che supportano le donne che chiedono aiuto, supportandole a venirne fuori.

Grazie ai vari partner sono stati raccolti 500mila euro, che saranno ripartiti tra dieci centri antiviolenza presenti in Italia, che sono stati scelti dalla Fondazione Una Nessuna Centomila: Campania (Associazione Arcidonna Napoli); Friuli Venezia Giulia (G.O.A.P. – Gruppo Operatrici Antiviolenza per le Donne, Trieste – ); Calabria (Associazione Centro contro la violenza alle donne Roberta Lanzino, Cosenza); Calabria (Centro antiviolenza mondo Rosa, Catanzaro), Lombardia (Cooperativa Sociale Butterfly, Brescia); Lombardia (Associazione Donne Insieme Contro la Violenza, Milano); Sardegna (Associazione Donne al Traguardo, Cagliari); Sicilia (Telefono Rosa Sicilia, Catania); Sicilia (Centro Antiviolenza Il Pettirosso, Ragusa) e Puglia (Associazione Io Sono Mia, Bari).

In quest’occasione, dunque, rivedremo Amadeus su Canale Cinque, il motivo è più che mai importante, ma tanti telespettatori si domandano se questo non possa essere l’inizio di una futura collaborazione. Staremo a vedere.